En la imagen, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Cedida.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos y regionales de la formación han firmado este domingo una declaración en Zaragoza en la que se conjuran contra la financiación «bilateral» que han acordado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. En el texto, aseguran que «basta ya de enfrentar a los españoles» y exigen el «fin de las cesiones destinadas a forzar un encaje legal del cupo separatista».

Ciudades autonómicas

«Nosotros lo tenemos claro: ni nos han dividido ni nos dividirán», afirman en la llamada ‘Declaración de Zaragoza’ que han rubricado los 11 presidentes de CCAA gobernadas por el PP (Andalucía, Madrid, Aragón, Murcia, Cantabria, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja y Baleares). También la han suscrito los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el vicepresidente de Canarias y los presidentes regionales del PP en Cataluña, Navarra, Asturias, País Vasco y Castilla-La Mancha.

En la clausura del acto, el propio Feijóo se ha comprometido a impulsar un sistema de financiación «justo», «transparente» y «pensado para todos los españoles», y ha echado en cara al Gobierno que esté intentado alentar el «enfrentamiento» y la «división» dentro del PP.

Dicho esto, ha pedido a Pedro Sánchez que retire el sistema de financiación pactado con Junqueras porque la igualdad de los españoles «no está en venta». «Revierta las decisiones que ha tomado para forzar el encaje legal de lo que le pide el separatismo y reinicie el proceso desde el principio en los foros comunes, que es donde hay que hacerlo», ha demandado.

Modelo de financiación

El documento de siete páginas pactado entre Feijóo y sus ‘barones’ –que tiene como lema inicial ‘Por lo importante: la igualdad de los españoles– se articula en torno a varios ejes: Lealtad institucional y respeto a la Constitución; igualdad; autonomía fiscal; suficiencia financiera; solidaridad; y proyecto común.

El texto arranca asegurando que España necesita un nuevo modelo de financiación autonómica –el anterior es de 2009– que debe nacer de un principio fundamental e irrenunciable: «los recursos de todos los españoles se reparten entre todos los españoles». A su entender, cualquier otro camino «amenaza la cohesión, debilita la solidaridad y rompe la igualdad» que protege la Constitución.

Mensaje del PP

Por eso, el PP asegura que la propuesta planteada por el Gobierno el 9 de enero de 2026 reintroduce en el sistema «la arbitrariedad» con el objetivo de «sostener a un Ejecutivo que carece de una mayoría parlamentaria sólida». Según el PP, es «una cesión bilateral al separatismo a cambio de favores políticos» que no van a «normalizar ni a blanquear aceptando sobrantes como contraprestación».

Tras subrayar que el modelo debe proporcionar suficiencia, estabilidad, equidad, corresponsabilidad, igualdad y seguridad jurídica, Feijóo y los presidentes del PP afirman que España «es un proyecto común» que defenderán «hasta las últimas consecuencias«. Por eso, subrayan que «la bilateralidad no es el camino».

Con este mensaje el PP ya anticipa su rechazo a las reuniones bilaterales con las autonomías que ha anunciado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para avanzar con cada comunidad en los aspectos técnicos del nuevo modelo de financiación.