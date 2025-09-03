La audiencia se ha producido dos días antes del acto de apertura del año judicial que presidirá el rey en el Tribunal Supremo el próximo viernes junto al fiscal general, que está procesado por un delito de revelación de secretos

Felipe VI ha recibido este miércoles en el Palacio de la Zarzuela al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha entregado al monarca la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2024.

La audiencia ha tenido lugar dos días antes del solemne acto de apertura del año judicial que presidirá el rey en el Tribunal Supremo el próximo viernes y en el que presentará esta Memoria el fiscal general, quien se encuentra procesado por un delito de revelación de secretos.

En el palacio de la Zarzuela, Felipe VI y Álvaro García Ortiz han posado, como es habitual, para los medios gráficos antes de comenzar la reunión.

La Memoria analiza cada año la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia, así como las observaciones de los fiscales que los distintos órganos elevan a su vez al fiscal general.