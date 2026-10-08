La plaza del Cristo acoge hasta el próximo lunes una nueva edición del encuentro, que reúne a más de 80 autores y autoras y alcanza la mayor participación librera de los últimos quince años

La plaza del Cristo de La Laguna se convierte desde este jueves en el punto de encuentro para lectores, escritores, libreros y profesionales del sector con la puesta en marcha de una nueva edición de la Feria del Libro de La Laguna, que permanecerá abierta hasta el próximo lunes, 12 de octubre. El encuentro afronta su edición de 2026 con una programación que supera las 200 actividades y reúne a más de 80 autores y autoras, además de alcanzar la mayor participación de librerías de los últimos quince años.

La Feria del Libro de La Laguna abre sus puertas con más de 200 actividades y 50 expositores

50 expositores

La Feria cuenta este año con 50 expositores, entre los que se encuentran 30 librerías y 20 editoriales y entidades, en una edición que amplía además su dimensión regional con la presencia, por primera vez, de librerías procedentes de Las Palmas de Gran Canaria. A ellas se suman profesionales, editoriales, escritores y escritoras procedentes de distintas islas, consolidando la cita como un espacio de encuentro para el sector del libro en Canarias.

En la apertura de la feria, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó el carácter festivo de esta cita cultural. “Para nosotros la cultura es uno de los principales ejes vertebradores de esta sociedad”, asegurando que durante los próximos días “la Feria se convertirá en punto de atracción para miles de personas de todas las edades que podrán encontrarse con sus autores favoritos, descubrir todas las novedades editoriales y disfrutar de un espacio único para la cultura”.

La Feria del Libro de La Laguna abre sus puertas con más de 200 actividades y 50 expositores

Inauguración

Junto al alcalde estuvieron presentes en la apertura el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille, quien hizo una defensa del sector de las librerías “que es un sector fundamental porque cultura y comercio siempre tienen que ir de la mano”; y el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, quien reiteró el apoyo de la institución insular “a toda la cadena de valor desde las editoriales hasta el lector en una labor que la que sumamos todos para que el libro crezca”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Libreros de Tenerife, Remedios Sosa, subrayó que “para los libreros y libreras es muy importante estar aquí en la plaza del Cristo y permitir que durante cinco días se desarrolle el acontecimiento cultural más importante del año”, agradeciendo la implicación de las instituciones. Al acto de apertura también asistieron el concejal de Cultura, Dailos González, y numerosos miembros de la corporación municipal.

A lo largo de los próximos días, la plaza del Cristo acogerá una programación que va mucho más allá de la presentación y venta de libros. El público podrá participar en encuentros con autores y autoras, conversaciones, mesas redondas, conferencias, presentaciones editoriales, talleres y propuestas dirigidas a niños y jóvenes. El programa incluye también espacios dedicados al cómic, la ilustración, la poesía, los fanzines y otras expresiones vinculadas a la creación y la cultura contemporáneas.

Voces destacadas de la literatura canaria

Uno de los principales atractivos de esta edición es la diversidad de voces que forman parte del programa. La literatura canaria tendrá una presencia destacada con autores y autoras como Alicia Llarena, Cecilia Domínguez Luis, José Miguel Perera, Marcial Morera Pérez, Pedro Flores, Rafael-José Díaz, Santiago Gil y Víctor Álamo de la Rosa, junto a una nueva generación de creadores y creadoras.

La programación incorpora asimismo nombres con una destacada trayectoria en el panorama literario y cultural actual, entre ellos Aida González Rossi, Angelo Nestore, Carmen Pallesier, Carlota Juncosa, Helena Resano, Javier Gil, Lana Corujo, Manuel Vilas, Nerea Pérez de las Heras, Pol Guasch, Rayco Pulido y Sofía Hidalgo, entre muchos otros participantes.

El libro de tu vida

La relación entre los lectores y sus libros ocupa también un lugar central en esta edición a través de ‘El libro de tu vida’, una propuesta que invita a la ciudadanía a compartir aquellas obras que han marcado su trayectoria personal. La iniciativa plantea preguntas sobre el libro que se recuerda de la infancia, aquel que se recomendaría a una persona querida, el que se regalaría o el que acompañó un momento especialmente importante de la vida.

Con esta mirada hacia la experiencia personal de la lectura, la Feria pretende reforzar su dimensión participativa y recordar que el vínculo con los libros trasciende el ámbito estrictamente literario. Las historias asociadas a cada lectura forman parte también de la memoria individual y colectiva.

La edición de este año supone además un nuevo avance en la consolidación profesional de la Feria. Desde hace dos ediciones, el encuentro forma parte de la Red Nacional de Ferias del Libro, de la que APROLITE, la Asociación Provincial de Librerías de Santa Cruz de Tenerife, es miembro fundador. La presencia de la asociación en esta red permite reforzar la conexión del sector librero canario con otras iniciativas y profesionales de ámbito nacional.

La Feria del Libro de La Laguna abre sus puertas con más de 200 actividades y 50 expositores

30 librerías

Precisamente, las librerías ocupan un papel central en el desarrollo de la Feria. El encuentro permite trasladar a un espacio común parte de su actividad habitual, acercar sus catálogos al público, favorecer el contacto directo con los lectores y reivindicar su función como agentes culturales. La participación de 30 librerías en esta edición supone, en este sentido, una de las principales fortalezas del encuentro.

La Feria del Libro de La Laguna se presenta así como un proyecto compartido por instituciones, librerías, editoriales, autores, profesionales de la cultura y ciudadanía. Su crecimiento en número de participantes y actividades refleja una apuesta sostenida por situar la lectura y el libro en el centro de la programación cultural de la ciudad.

La edición de 2026 está organizada por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y APROLITE, con la participación del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, la Dirección General de Comercio y el Cabildo de Tenerife, además del patrocinio y colaboración de diferentes instituciones, empresas y entidades.