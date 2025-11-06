El Recinto Ferial de Tenerife acogerá la Feria Tricontinental de Artesanía del 24 de octubre al 2 de noviembre de 2026

El Cabildo de Tenerife ha presentado este jueves la que será la imagen de la octava edición de la Feria Tricontinental de Artesanía. Se celebrará en el Recinto Ferial de Santa Cruz del 24 de octubre al 2 de noviembre de 2026, y tendrá a México como país invitado. En el acto participaron Efraín Medina, consejero insular de Empleo, Educación y Juventud; María de los Ángeles Baca Herrejón, cónsul de México en Santa Cruz de Tenerife; y Daniel Pages, diseñador de la imagen oficial del evento.

La Feria Tricontinental se ha consolidado como uno de los principales encuentros internacionales dedicados a la artesanía. Este año, México será protagonista por su extraordinaria riqueza cultural y artesanal, con una presencia que promete conectar tradiciones, técnicas y expresiones de gran valor.

«Espacio de conexión entre culturas»

Efraín Medina destacó que “la Feria Tricontinental no solo es una vitrina para las creaciones de diferentes continentes, sino también un espacio de conexión entre culturas, que nos permite celebrar nuestra identidad y las raíces compartidas. México aporta una gran riqueza de tradiciones que enriquecerán nuestra feria y fortalecerán la relación entre Canarias y América Latina”.

La imagen de esta edición, diseñada por el reconocido director creativo Daniel Pages, representa la fusión entre tradición y modernidad que define la Feria. Inspirada en los alebrijes, criaturas fantásticas del arte popular mexicano, la composición despliega una explosión de colores y formas que evocan la imaginación sin límites y la transformación de lo cotidiano en arte.

La figura central, concebida como un tótem artesanal, combina elementos simbólicos como el sombrero charro, la calavera del Día de los Muertos y referencias a la gastronomía mexicana, incluyendo frutas y utensilios tradicionales. Este diseño celebra la artesanía en todas sus formas, desde la cerámica hasta la cocina.

En su pasada edición, celebrada en 2024, la Feria Tricontinental de Artesanía reunió en Tenerife a un total de 250 artesanos de Iberoamérica, África y Europa meridional, y acogió a más de 40.000 visitantes.