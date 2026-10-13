El jugador de La Laguna Tenerife, Jaime Fernández advierte de la exigencia que supondrá el encuentro de este miércoles ante Maxima Roma

Jaime Fernández, jugador de La Laguna Tenerife.

El jugador de La Laguna Tenerife Jaime Fernández ha advertido este martes de la exigencia que supondrá el encuentro de este miércoles ante Maxima Roma requerirá ofrecer la mejor versión del conjunto aurinegro.

«Cada partido hay que ir a por él. No hay margen para contemplar», ha apuntado Fernández en una rueda de prensa en la que ha definido al conjunto italiano como un rival «muy compensado» y con un «espíritu competitivo bastante fuerte».

El base madrileño ha destacado que el conjunto italiano, pese a ser un proyecto de reciente creación, ha demostrado su capacidad para competir ante rivales de entidad. Y ha valorado su rendimiento en este inicio de temporada, al considerar que, «más allá de que sea un proyecto nuevo o no», están «haciendo una gran campaña».

Un oponente con «diferentes perfiles en todas sus líneas»

En este sentido, el jugador ha explicado que su oponente cuenta con diferentes perfiles en todas sus líneas, desde pívots con características distintas hasta buenos tiradores, como Begovic, y bases estadounidenses que aportan alternativas al juego del conjunto italiano, por lo que considera que será necesario realizar un encuentro «completo» para aspirar al triunfo, ya que los ve como «un rival que tiene un poco de todo y que va a ser muy difícil».

Fernández ha incidido en que el nivel de la Eurocopa obliga a mantener la concentración durante toda la competición, en la que considera que cualquier equipo puede imponerse a otro. Y ha rechazado que el balance de una victoria y una derrota del Tenerife deba interpretarse como un objetivo previamente establecido, pues la plantilla cree y siente que puede «ganar a cualquier rival», pero también pueden «perder con cualquiera».

Encuentro, el miércoles en el Santiago Martín

El base ha realzado la importancia del encuentro del miércoles en el Santiago Martín, ya que el equipo se reencontrará ante su gente y esto supone un «plus» para ellos. Pero ha insistido en la filosofía de afrontar cada partido sin pensar en el siguiente y este es el que tienen que ganar ahora: «es nuestra final y vamos a por ella».

En el plano individual, el internacional español ha asegurado que físicamente se encuentra «mejor que nunca» y con sensaciones positivas en este inicio de campaña, pese a reconocer que su actuación en Londres no fue buena.

También ha destacado la amplitud y polivalencia de la plantilla aurinegra para compensar las ausencias y mantener la competitividad durante una temporada con numerosos compromisos, ya que además de ser muchos jugadores, una gran parte puede «jugar en varias posiciones”.

Fernández ha valorado asimismo la evolución colectiva del equipo bajo la dirección de Jaka Lakovic y la importancia de seguir creciendo a partir de las experiencias acumuladas en este comienzo de curso, con la mirada puesta en llegar en condiciones de competir por metas ambiciosas tanto en la Liga Endesa como en Europa.