La Laguna Tenerife recibe este miércoles 14 de octubre, a las 20:00 horas, al Maxima Roma en el Santiago Martín, en la tercera jornada de la Eurocup



El La Laguna Tenerife y el Maxima Roma se enfrentan este miércoles en la Eurocup. El equipo de Jaka Lakovic quiere reponerse de la derrota en Londres y hacerse fuerte en casa ante uno de los proyectos más ambiciosos del baloncesto italiano.

El conjunto aurinegro llega con buenas sensaciones en la liga tras ganar en la pista del UCAM Murcia (77-90), un rival que sumaba 16 victorias seguidas en su cancha. En la Eurocup, el balance es de 1-1. Venció al Türk Telekom (82-75) y cayó en el Copper Box Arena ante el London Lions (89-77).

Las claves y las bajas

Según informa el club, Lakovic seguirá sin Rokas Giedraitis, de baja de larga duración. TJ Bamba (proceso gripal) y Xabi López-Arostegui (contractura lumbar) no jugaron en Murcia y su estado está por confirmar.

Las claves de este choque frente a los italianos serán la defensa, el cuidado del balón, el acierto en el tiro y la lucha en el rebote ante un rival muy físico.

El equipo aurinegro quiere hacerse fuerte en casa con el apoyo de la afición en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna.

Un rival de reciente creación y con mucho nombre

El Maxima Roma nació hace pocos meses de la mano del abogado californiano Paul Matiasic, que adquirió la licencia de la Germani Brescia. Su meta a medio plazo es entrar en la futura NBA Europa o en una de las nuevas licencias de la Euroliga. Entre sus asesores figura la leyenda de la Roma, Francesco Totti.

En la pista, el banquillo es de Matteo Cotelli y la plantilla cuenta con varios veteranos de la NBA:

Aaron Holiday , con 448 partidos en la NBA.

, con 448 partidos en la NBA. Hunter Tyson y Matt Ryan , también exjugadores de la liga estadounidense.

y , también exjugadores de la liga estadounidense. John Brown III , con pasado en la Euroliga.

, con pasado en la Euroliga. Mirza Alibegovic, Brynton Lemar y el pívot croata Miro Bilan.

Los italianos llegan de ganar el derbi romano al BC Roma (96-95) ante más de 9.300 espectadores. En la Eurocup suman una victoria ante el Cluj-Napoca (89-55) y una derrota en Ankara (92-77). Además, han acertado el 43,6 % de sus triples en esta competición, un dato que el cuerpo técnico canarista quiere frenar.

Escucha el partido en La Radio Canaria

Todo Goles Radio, de La Radio Canaria, ofrecerá el partido desde el Santiago Martín con la narración de José Antonio Felipe y los comentarios de Fernando Llombet.

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