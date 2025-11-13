El lleno de María Peláe en el Festival Mar Abierto se suma a otros como Pastora Soler, Depedro, Ana Belén, Guitarricadelafuente y Sole Giménez

Festival Mar Abierto suma otro ‘lleno total’ con María Peláe

Festival Mar Abierto cerrará su 19º edición por todo lo alto con las entradas agotadas para María Pélae en sus dos únicas citas en Canarias para su gira El Evangelio. El público grancanario la recibirá en el Auditorio Alfredo Kraus el próximo 21 de noviembre, mientras que su paso por Tenerife será al día siguiente, el 22 de noviembre, en el Teatro Leal.

Con este nuevo lleno absoluto, el festival suma otro éxito a una temporada marcada por el apoyo del público y la calidad de su cartel. María Peláe se une así a los ‘sold outs’ de la temporada protagonizada también por Pastora Soler, Depedro, Ana Belén, Guitarricadelafuente y Sole Giménez. De esta forma, el ciclo cierra una edición histórica y ya comienza a calentar motores para su 20º aniversario con más artistas, como Víctor Manuel, ya confirmado para actuar en noviembre del próximo año en Gran Canaria.

El Evangelio

María Peláe regresa a Canarias en una nueva etapa de su carrera con su cuarto álbum, El Evangelio, un trabajo con el que consolida su estilo personal y su mezcla única de copla, flamenco, pop y electrónica. La cantautora malagueña se ha ganado un lugar destacado en la escena musical por su autenticidad, su poderosa presencia escénica y unas letras llenas de ingenio, humor y crítica social. Con temas como ‘Que vivan las mujeres’ o ‘Mi tío Juan’, ha logrado conectar con distintas generaciones que celebran su energía y su manera de reinterpretar la tradición desde una mirada contemporánea.

En esta gira, Peláe propone un espectáculo cargado de fuerza y emoción, donde el taconeo, la improvisación y su característico sentido del humor se combinan con una producción moderna y cuidada. Con El Evangelio, la artista invita al público a vivir un concierto intenso, vibrante y lleno de mensaje, en el que la conexión con sus seguidores es el eje principal. Su carisma natural y su talento sobre el escenario la han convertido en una de las voces femeninas más destacadas y queridas del panorama musical actual.

La próxima cita de Festival Mar Abierto: This is Michael

El mejor tributo del mundo de Michael Jackson aterrizará este sábado, 15 de noviembre, en el Pabellón Santiago Martín. This is Michael es un espectáculo en toda regla con bailarines y escenografía que representan los iconos del rey del pop. El intérprete Lenny Jay, quien reencarnará a Michael, estará acompañado de quien fue la guitarrista oficial de la estrella, Jennifer Batten. En esta cita, actuará como telonero el cantautor canario Simón Salinas, cuya maqueta consiguió ganar el concurso online Mar Abierto Festival Talent.