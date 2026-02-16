La Fiesta de los Indianos tiñe de blanco Santa Cruz de La Palma

La capital palmera se transforma en un escenario donde el blanco lo inunda todo con la tradicional Fiesta de los Indianos y la llegada de la Negra Tomasa

Cada Lunes de Carnaval, la capital palmera se transforma en un escenario donde el blanco lo inunda todo. La Fiesta de los Indianos, en Santa Cruz de La Palma, es uno de los actos más emblemáticos del carnaval canario y recrea, en clave festiva y satírica, el regreso de aquellos emigrantes que partieron hacia América —especialmente a Cuba— en busca de fortuna.

Los Indianos 2025. Santa Cruz de La Palma

El origen de esta tradición se remonta a los siglos XIX y XX, cuando muchos palmeros cruzaron el Atlántico atraídos por las oportunidades económicas en el Caribe. Algunos regresaban con riquezas y nuevas costumbres, lo que dio pie a una imagen popular del “indiano” como personaje adinerado, vestido de lino blanco, sombrero panamá y cargado de ostentación. La fiesta parodia esa figura histórica, mezclando elegancia, humor y una lluvia constante de polvos de talco que simboliza el ambiente colonial y tropical.

La llegada de la Negra Tomasa

Uno de los momentos más esperados es la llegada de La Negra Tomasa, que ese lunes será alrededor de las 10:30 de la mañana, personaje central de la jornada. Representa a la criada cubana que acompañaba a los indianos y que encarna el espíritu alegre y desenfadado de la celebración.

Víctor Lorenzo Díaz Molina, «Sosó», se caracteriza una vez más de la Negra Tomasa, con 83 años y más de tres décadas dando vida al personaje con vestimenta colorida y gran carisma para desembarcar en el puerto y dar inicio oficial a la fiesta, acompañado de música caribeña y ritmos cubanos.

La jornada, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, congrega a miles de personas y se ha convertido en un atractivo turístico internacional. Más que una fiesta, los Indianos son memoria viva de la emigración palmera y un homenaje festivo a los lazos históricos entre Canarias y América.

Indianos en un barco que hace la ruta Tenerife – La Palma a primera hora de este lunes. Imagen RTVC

Dónde puedes ver Los Indianos

El programa ‘Buenos días, Canarias’ alargará este lunes su emisión hasta las 10:50 para cubrir todo lo que acontece desde primera hora en Santa Cruz de La Palma. Posteriormente, ya desde las 12:00 horas, se mantendrá en directo la conexión con la capital palmera.