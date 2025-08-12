El municipio prepara para disfrutar de diez días de celebración con un primer concurso de gofio y mojo como novedad en el programa para dar un paso más para reivindicar y compartir la esencia de su gastronomía

La capital tirajanera se prepara para diez días de celebración con las Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé, del 14 al 24 de agosto, un programa que combina tradición, cultura popular y música para todos los públicos. El pistoletazo de salida llegará el jueves 14 con el Torneo de Fútbol Triangular de Santiago en el campo de Tunte, que abrirá paso a un fin de semana cargado de sabor, creatividad y diversión en San Bartolomé de Tirajana.

Las fiestas de San Bartolomé de Tirajana arrancan este jueves con tradición, música y el primer concurso de gofio y mojo. Imagen de archivo de la bajada del Carbonero, en Tunte.

Entre las novedades de este año, destaca la primera edición del concurso gastronómico ‘El Gusto de Nuestra Tierra’, dedicado a la elaboración tradicional de pella de gofio y mojo canario.

Este evento, que tendrá lugar el viernes 15 de agosto a las 19:00 horas en la Plaza Santiago, busca fomentar y poner en valor la cocina tradicional canaria, premiando el sabor, la presentación, la originalidad y el valor cultural de cada plato. Las personas interesadas en participar deben inscribirse a través del correo festejosyeventos@maspalomas.com.

Previamente, a las 18:00 horas, los más pequeños podrán aprender a elaborar estos platos en un taller infantil de gofio; y tras el concurso, las calles se llenarán de risas y adrenalina con la tradicional Carrera de Carretones a partir de las 20:30 horas.

La concejala Yilenia Vega (CC) ha destacado que “con este concurso de gofio y mojo damos un paso más para reivindicar nuestra gastronomía como parte de nuestra identidad. Es una oportunidad para que vecinos y visitantes compartan recetas, técnicas y, sobre todo, el cariño con el que se cocina en nuestras casas”.

Programa de actos para festejar a San Bartolomé

El sábado 16 habrá espacio para la creatividad con un Taller de Manualidades y cine al aire libre para toda la familia, mientras que el domingo 17 la espuma invadirá la plaza en una animada fiesta a las 19:00 horas. La noche traerá uno de los momentos musicales más esperados: el Concierto Medianías del Timple a las 20:30 horas, con lo mejor del folclore canario.

La semana de las fiestas de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria continuará con actividades infantiles, hinchables y juegos acuáticos que llenarán de vida las tardes. El jueves 21, el ambiente se encenderá con el Bingo Familiar a las 20:00 horas, seguido de la actuación del grupo Nueva Cantera a las 21:00 horas, y el ya tradicional partido de fútbol femenino entre solteras y casadas.

El viernes 22, la música tomará el protagonismo con el concierto ‘Maldita EGB’ a las 22:00 horas, y poco después de la medianoche, el carisma y la voz de Pedro Afonso pondrán el broche musical a la jornada.

Uno de los días más emblemáticos será el sábado 23, con la Feria de Ganado por la mañana y, a las 18:00 horas, el 25º Aniversario de la Bajada del Carbonero, un homenaje a un oficio histórico acompañado por la Banda de Agaete. La celebración continuará entrada la noche con una gran verbena desde las 23:00 horas, amenizada por D’Music, Armonía Show y D.J., que se prolongará hasta el amanecer.

Reflejo de «nuestra historia y tradiciones»

El domingo 24, día grande del patrón, comenzará con la tradicional Diana Floreada a las 5:00 de la mañana, seguida de la misa solemne y procesión en honor a San Bartolomé. A las 14:00 horas, el aroma del Sancocho Canario llenará la plaza para dar paso a la Verbena Solajera “Lluvias de Agosto” con Star Music a las 15:00 horas. La tarde tendrá un momento emotivo con el homenaje a Clara Mejías Rodríguez (Kuki), y como cierre, el humor de Matías Alonso y la música del Trío Bellagio pondrán el broche final a unas fiestas pensadas para disfrutar en comunidad.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ha subrayado que “estas fiestas son el reflejo de nuestra historia, de nuestras tradiciones y del orgullo de pertenecer a San Bartolomé de Tirajana; un tiempo para reencontrarnos y para compartir con quienes nos visitan la esencia de nuestro pueblo, así como para reconocer a personas que, como Kuki, representan con su vida y entrega el espíritu y la esencia de nuestro municipio”.

Por su parte, la concejala Yilenia Vega ha recordado que el programa de este año es fruto de la participación vecinal y que busca mantener vivas las costumbres, incorporando propuestas que enriquecen la celebración. “Invitamos desde la Concejalía de Festejos y Eventos a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de estos días con alegría, respeto y orgullo, en una celebración que es símbolo de identidad para todo el municipio”, concluye Vega.