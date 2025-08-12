El municipio prepara para disfrutar de diez días de celebración con un primer concurso de gofio y mojo como novedad en el programa para dar un paso más para reivindicar y compartir la esencia de su gastronomía
La capital tirajanera se prepara para diez días de celebración con las Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé, del 14 al 24 de agosto, un programa que combina tradición, cultura popular y música para todos los públicos. El pistoletazo de salida llegará el jueves 14 con el Torneo de Fútbol Triangular de Santiago en el campo de Tunte, que abrirá paso a un fin de semana cargado de sabor, creatividad y diversión en San Bartolomé de Tirajana.
Entre las novedades de este año, destaca la primera edición del concurso gastronómico ‘El Gusto de Nuestra Tierra’, dedicado a la elaboración tradicional de pella de gofio y mojo canario.
Este evento, que tendrá lugar el viernes 15 de agosto a las 19:00 horas en la Plaza Santiago, busca fomentar y poner en valor la cocina tradicional canaria, premiando el sabor, la presentación, la originalidad y el valor cultural de cada plato. Las personas interesadas en participar deben inscribirse a través del correo festejosyeventos@maspalomas.com.
Previamente, a las 18:00 horas, los más pequeños podrán aprender a elaborar estos platos en un taller infantil de gofio; y tras el concurso, las calles se llenarán de risas y adrenalina con la tradicional Carrera de Carretones a partir de las 20:30 horas.
La concejala Yilenia Vega (CC) ha destacado que “con este concurso de gofio y mojo damos un paso más para reivindicar nuestra gastronomía como parte de nuestra identidad. Es una oportunidad para que vecinos y visitantes compartan recetas, técnicas y, sobre todo, el cariño con el que se cocina en nuestras casas”.
Las fiestas de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, arrancan este jueves con tradición y un concurso de gofio y mojo
Programa de actos para festejar a San Bartolomé
El sábado 16 habrá espacio para la creatividad con un Taller de Manualidades y cine al aire libre para toda la familia, mientras que el domingo 17 la espuma invadirá la plaza en una animada fiesta a las 19:00 horas. La noche traerá uno de los momentos musicales más esperados: el Concierto Medianías del Timple a las 20:30 horas, con lo mejor del folclore canario.
La semana de las fiestas de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria continuará con actividades infantiles, hinchables y juegos acuáticos que llenarán de vida las tardes. El jueves 21, el ambiente se encenderá con el Bingo Familiar a las 20:00 horas, seguido de la actuación del grupo Nueva Cantera a las 21:00 horas, y el ya tradicional partido de fútbol femenino entre solteras y casadas.
El viernes 22, la música tomará el protagonismo con el concierto ‘Maldita EGB’ a las 22:00 horas, y poco después de la medianoche, el carisma y la voz de Pedro Afonso pondrán el broche musical a la jornada.
Uno de los días más emblemáticos será el sábado 23, con la Feria de Ganado por la mañana y, a las 18:00 horas, el 25º Aniversario de la Bajada del Carbonero, un homenaje a un oficio histórico acompañado por la Banda de Agaete. La celebración continuará entrada la noche con una gran verbena desde las 23:00 horas, amenizada por D’Music, Armonía Show y D.J., que se prolongará hasta el amanecer.
Reflejo de «nuestra historia y tradiciones»
El domingo 24, día grande del patrón, comenzará con la tradicional Diana Floreada a las 5:00 de la mañana, seguida de la misa solemne y procesión en honor a San Bartolomé. A las 14:00 horas, el aroma del Sancocho Canario llenará la plaza para dar paso a la Verbena Solajera “Lluvias de Agosto” con Star Music a las 15:00 horas. La tarde tendrá un momento emotivo con el homenaje a Clara Mejías Rodríguez (Kuki), y como cierre, el humor de Matías Alonso y la música del Trío Bellagio pondrán el broche final a unas fiestas pensadas para disfrutar en comunidad.
El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ha subrayado que “estas fiestas son el reflejo de nuestra historia, de nuestras tradiciones y del orgullo de pertenecer a San Bartolomé de Tirajana; un tiempo para reencontrarnos y para compartir con quienes nos visitan la esencia de nuestro pueblo, así como para reconocer a personas que, como Kuki, representan con su vida y entrega el espíritu y la esencia de nuestro municipio”.
Por su parte, la concejala Yilenia Vega ha recordado que el programa de este año es fruto de la participación vecinal y que busca mantener vivas las costumbres, incorporando propuestas que enriquecen la celebración. “Invitamos desde la Concejalía de Festejos y Eventos a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de estos días con alegría, respeto y orgullo, en una celebración que es símbolo de identidad para todo el municipio”, concluye Vega.