Maspalomas celebra este sábado su Gran Cabalgata

El evento principal del carnaval espera congregar a 350.000 personas en un desfile que contará con la participación récord de 108 carrozas

El Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 alcanza este sábado, 28 de marzo, su momento más esperado. Bajo la temática de ‘El Circo’, la Gran Cabalgata tomará las calles del sur de Gran Canaria a partir de las 17:00 horas. La organización prevé una asistencia masiva de 350.000 personas, quienes disfrutarán del despliegue de 108 carrozas que llenarán de color el municipio.

Imagen de archivo | Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

El desfile iniciará su marcha en la Avenida de Italia, justo a la altura del Parque Tropical. Desde ese punto, la comitiva recorrerá las principales vías turísticas de la zona hasta alcanzar su meta en la intersección entre las avenidas Gran Canaria y Touroperador Tui. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana insiste en que todas las carrozas mantengan la estética circense para potenciar el nivel artístico del evento.

Un escaparate de creatividad y ritmo

Las autoridades locales ponen el foco en la calidad visual de esta edición. La concejala de Turismo, Yilenia Vega, subraya la importancia estratégica de este recorrido para la promoción de la isla. Según explica la edil, la cabalgata «no es solo un desfile, es una experiencia festiva cargada de creatividad, diversión y ritmo que proyecta la mejor imagen de nuestro destino».

Este compromiso con la imagen del carnaval busca reforzar la identidad visual de las fiestas. Por ello, los grupos y participantes centran sus esfuerzos en reforzar el ambiente artístico que define a la temática de este año. La creatividad de los diseñadores convertirá las calles de Maspalomas en una pista de circo al aire libre durante varias horas de celebración ininterrumpida.

Movilidad y transporte público

Ante la enorme afluencia de público, el Ayuntamiento recomienda priorizar el transporte público para evitar colapsos circulatorios. Los responsables de movilidad han habilitado un servicio especial de transporte que operará desde la Avenida de Tirajana, específicamente en la urbanización Plaza del Hierro. Los asistentes podrán adquirir sus tickets de viaje directamente en la rotonda de la Viuda de Franco.

Para aquellos que necesiten planificar su llegada con antelación, el consistorio mantiene actualizada toda la información sobre cortes de tráfico y accesos en su web oficial. Debido al elevado volumen de asistentes, las autoridades sugieren consultar estas restricciones antes de desplazarse hacia la zona turística para garantizar una entrada fluida al corazón de la fiesta.