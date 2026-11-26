El organismo condena la obtención ilícita de información y colabora con las autoridades para investigar el incidente, atribuido por un grupo de piratas informáticos

La FIFA ha confirmado que ha sido víctima de un ciberataque. Los responsables accedieron sin autorización a una cantidad limitada de información personal y empresarial. El organismo ha condenado lo ocurrido y lo considera una grave vulneración de la privacidad.

Fuentes de la FIFA han confirmado a EFE que ya colaboran con las autoridades competentes. También trabajan con las fuerzas y cuerpos de seguridad para esclarecer el incidente.

El grupo ‘Handsome Boy Hacking Club‘ se ha atribuido la autoría del ataque en internet. Según afirma, habría conseguido acceder a 12 gigabytes de información. Esta cantidad representa menos del 0,1% de los datos almacenados por el organismo.

La FIFA ha advertido de que la obtención y publicación ilícitas de información, especialmente de datos personales, pueden tener consecuencias importantes para las personas afectadas.

Por otro lado, el organismo ha aclarado que el ataque no ha comprometido los documentos relacionados con FIFA Forward Enterprise (FFE). El proyecto impulsado por su presidente, Gianni Infantino, que planteaba la venta de participaciones del Mundial a inversores privados y que fue retirado tras generar rechazo entre distintas confederaciones y federaciones.