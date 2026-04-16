Fin de semana de calor y calima

A partir de este viernes cambia e tiempo en Canarias: suben las temperaturas y vienen acompañadas de calima

Este fin de semana vuelve el calor y vendrá acompañado de calima

Canarias se prepara para un cambio meteorológico relevante a partir de este viernes 17 de abril, marcado por la llegada de calima y un notable ascenso de las temperaturas.

La presencia de polvo en suspensión irá en aumento durante las próximas horas y se espera que persista hasta la próxima semana. Este fenómeno vendrá acompañado de un episodio de calor que elevará los termómetros hasta 8 grados por encima de los valores actuales en islas como La Palma, Tenerife, Gran Canaria y el oeste de Fuerteventura.

En cuanto a las temperaturas previstas para la jornada, se esperan máximas de 26 grados en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma los valores oscilarán entre los 23 y 24 grados. El Hierro registrará las temperaturas más frescas con una máxima de 16 grados. Según el pronóstico, este ambiente caluroso se mantendrá sin cambios significativos hasta el próximo domingo, cuando se prevé que las temperaturas comiencen a descender.

Como siempre, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recomienda mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse, así como continuar con la medicación habitual. Tampoco realizar ejercicios físicos en el exterior y prestar atención a la información y previsiones que proporcionan las autoridades. En caso de empeorar los síntomas respiratorios llamar al 112.