Fin de semana de deporte en directo en ‘Todo Goles Radio’

El sábado retransmite el partido del CD Tenerife y el domingo, maratón deportiva en directo con los encuentros de la UD Las Palmas, Las Palmas Atlético, Tenerife B y Costa Adeje Tenerife, y la Liga ACB con Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife

La Radio Canaria vuelve este fin de semana con un amplio despliegue deportivo para seguir en directo a los equipos canarios de fútbol y baloncesto, con conexiones desde los estadios y análisis en tiempo real.

El programa ‘Todo Goles Radio’, dirigido y presentado por Juanjo Toledo y producido por Simón Abreu, retransmite este sábado 28 de marzo el partido del CD Tenerife, mientras que el domingo desplegará una auténtica maratón deportiva con los encuentros de Las Palmas Atlético, Tenerife B, Costa Adeje Tenerife, Dreamland Gran Canaria, La Laguna Tenerife y la UD Las Palmas.

Sábado de Primera Federación

La programación arrancará el sábado a las 19:30 horas con la previa del encuentro de Primera Federación entre el Club de Fútbol Talavera de la Reina y el Club Deportivo Tenerife, que se disputará a partir de las 20:00 horas en el estadio El Prado. Una retransmisión que contará con la narración de Joaquín González y los comentarios de José Barroso, y que se podrá seguir también en Televisión Canaria.

Maratón dominical de fútbol y baloncesto

El domingo, ‘Todo Goles Radio’ abre una gran ventana al deporte en directo con lo mejor del fútbol de Segunda División, Segunda Federación y Liga F, junto a la Liga ACB de baloncesto.

La maratón deportiva arrancará a las 11:00 horas con la jornada 29 del grupo 5 de Segunda Federación, con los encuentros de Las Palmas Atlético frente al CF Intercity en el Anexo al Estadio de Gran Canaria, y del CD Tenerife B ante el Orihuela CF en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

También habrá espacio para el fútbol femenino con el partido de Liga F entre el Costa Adeje Tenerife y el Madrid CFF, que se disputará a las 12:00 horas en el estadio Heliodoro Rodríguez López, con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Tamara Blasco.

La jornada dominical se completa con el baloncesto de la Liga ACB, donde el Dreamland Gran Canaria visitará al Joventut de Badalona a las 11:00 horas, en una retransmisión a cargo de Moisés Rodríguez y Juan Antonio Enríquez, mientras que el La Laguna Tenerife recibirá al Casademont Zaragoza a las12:00 horas en el pabellón Santiago Martín, con José Antonio Felipe en la narración y Fernando Llombet en los comentarios.

El cierre llegará con el encuentro de Segunda División entre la Sociedad Deportiva Eibar y la Unión Deportiva Las Palmas, que se disputará a las 13:00 horas en el estadio de Ipurua, narrado por Juan Luis Monzón junto a Chus Trujillo en los comentarios.

Con este despliegue, ‘Todo Goles Radio’ refuerza su compromiso con la audiencia para acercar, en directo, toda la emoción del deporte y la actualidad de los equipos canarios.