Fin de semana de fútbol canario en ‘Todo Goles Radio’

El programa de La Radio Canaria retransmite este viernes el duelo del CD Tenerife en Primera Federación y completará el domingo con protagonismo de los equipos canarios en la Segunda Federación y la Segunda División

‘Todo Goles Radio’, el espacio deportivo de La Radio Canaria dirigido por Juanjo Toledo y producido por Simón Abreu, regresa este fin de semana con un amplio despliegue para seguir en directo la actualidad del fútbol canario en sus principales categorías.

La programación comenzará este viernes con el encuentro del CD Tenerife frente al Real Avilés Industrial en Primera Federación y se extenderá durante el sábado y el domingo con especial atención a los equipos del Archipiélago en Segunda Federación y Tercera Federación, además del compromiso de la UD Las Palmas en Segunda División desde León.

El CD Tenerife juega en casa ante el Avilés

La cobertura arrancará este viernes 27 a partir de las 20:00 horas con la jornada 26 de Primera Federación Grupo 1. Desde el Estadio Heliodoro Rodríguez López, a las 20:15 horas, el Club Deportivo Tenerife se medirá al Real Avilés Industrial en un nuevo reto ante su afición.

La narración correrá a cargo de Joaquín González, acompañado en los comentarios por José Barroso, en una retransmisión que se iniciará a las 20:00 horas dentro de ‘Todo Goles Radio’, bajo la dirección de Juanjo Toledo y la producción de Simón Abreu.

El sábado, La Radio Canaria ofrecerá su habitual espacio ‘Deportivo’, entre las 14:00 y las 15:00 horas, con la última hora de los equipos y deportistas del Archipiélago antes de sus compromisos del fin de semana, aportando contexto, análisis y protagonistas en la antesala de una intensa jornada.

Protagonismo canario en Segunda y Tercera Federación

La jornada dominical comenzará a las 11:00 horas con la cobertura de la jornada 25 de Segunda Federación. El Tenerife B visitará al Rayo Vallecano B, mientras que Las Palmas Atlético se desplazará para enfrentarse a la UB Conquense, en dos compromisos clave para los intereses de los filiales canarios.

Además, el equipo de ‘Todo Goles Radio’ informará puntualmente de los encuentros pendientes correspondientes a la jornada 24 de la Tercera Federación Grupo Canario, completando así el seguimiento al fútbol regional.

La UD Las Palmas, en directo desde León

Por la tarde, desde las 17:00 horas, el programa retomará la emisión para contar la jornada 28 de Segunda División. A las 17:30 horas, desde el Estadio Reino de León, la Cultural y Deportiva Leonesa recibirá a la Unión Deportiva Las Palmas en un duelo de especial relevancia.

La narración será de Juan Luis Monzón, con los comentarios de Chus Trujillo, en una retransmisión nuevamente dirigida por Juanjo Toledo y producida por Simón Abreu, que acercará todos los detalles del encuentro a la audiencia canaria.

Este fin de semana no habrá jornada en la Liga Endesa debido a la Ventana FIBA para compromisos internacionales de selecciones, ni tampoco en la Primera División Femenina por la disputa de encuentros internacionales.

Con este despliegue, ‘Todo Goles Radio’ reafirma su compromiso con el seguimiento del fútbol nacional y, de manera destacada, con los equipos canarios, acompañando a la audiencia en directo durante todo el fin de semana con información, análisis y narraciones minuto a minuto.