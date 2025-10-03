Fin de semana de playa, con subida de temperaturas este sábado

Llega un fin de semana para disfrutar del sol y de la playa, con aumento de las temperaturas este sábado y buen estado del mar

Tamaduste, El Hierro. Imagen Natalia Almeida

Tiempo estable para el fin de semana. Vamos a disfrutar del sol tanto por el norte como por el sur, con temperaturas muy agradables que subirán este sábado en torno a tres grados más que las que tendremos este viernes para bajar ligeramente el domingo. Todo ello acompañado con una situación del mar que va a invitar a disfrutar de la playa.

Este viernes podremos tener alguna que otra nube poco importante, sobre todo en la cara norte de las islas, como Tenerife, y nubes de evolución en zonas de interior de El Hierro o de La Palma.

En el resto de las islas, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas que rondarán de máxima los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife o los 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria.

Sopla viento alisio que permanecerá durante todo el fin de semana, lo que permitirá refrescar algo la situación en zonas de costa.

Estado del del mar bastante tranquilo también para el fin de semana. Todas las islas superan como mínima los 20 grados, con un poco más de fresco en El Hierro, sobre todo la capital, Valverde.

Una situación de estabilidad que se prolongará en el tiempo porque de momento, los modelos no indican presencia de lluvia significativa en los próximos días.

Tiempo anticiclónico en Península

El tiempo anticiclónico prevalecerá en la Península, con cielos poco nubosos y probables nieblas densas en el interior norte de Galicia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica abundante nubosidad provocada por el acercamiento de un frente atlántico, que tenderá a cubrir los cielos en el noreste y Cantábrico en la segunda mitad del día.

También se esperan cielos cubiertos en el oeste de Galicia, mientras que a primeras horas habrá nubosidad baja en el Estrecho, Melilla y las regiones del interior de Galicia y del tercio este peninsular.

Mientras, en las islas Baleares predominarán los cielos nubosos, con posibles chubascos ocasionales, más probables en el norte de Mallorca.

Las temperaturas descenderán de manera generalizada este fin de semana, pero una situación que será pasajera. La estabilidad será casi total en los próximos días y las temperaturas van a seguir subiendo según el día y la zona.