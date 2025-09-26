El último fin de semana de septiembre se despide con un aumento de las temperaturas y posibles lluvias en el norte de las islas de las más montañosas

A partir del domingo, 28 de septiembre, subirán las temperaturas. Santa Cruz de Tenerife.

Septiembre se despide con una subida ligera de las temperaturas, como suele ser con el conocido popularmente, «veranillo de San Miguel». Durante este viernes y el sábado habrá pocos cambios, los cielos estarán nubosos principalmente en el norte de las islas más montañosas. En el resto del archipiélago habrá pocas nubes y estará en general despejado.

Los termómetros no subirán hasta el domingo. A partir del 28 de septiembre suben las temperaturas, llegando a alcanzar los 30 grados en zonas de medianías y del sur en las islas orientales.

La lluvia podría aparecer en el norte de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Las precipitaciones serán débiles pero refrescarán un poco el ambiente en varias zonas de las islas.

Fuertes rachas de viento a partir del lunes

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, habrá fuerte marejada en las costas del norte con olas que podrán llegar a los dos metros de altura. Mientras, que en la de Las Palmas de Gran Canaria, el viento soplará del nordeste de flojo a moderado.

Las rachas de viento serán más fuertes a partir del 29 de septiembre. Los restos del huracán Gabrielle podrán afectar a las costas del archipiélago, dejando un fuerte oleaje en algunas islas occidentales. No obstante, esta borrasca extratropical apenas afectará a Canarias.