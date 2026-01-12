En Tenerife ha fallecido un hombre de 59 años en el vuelco de un vehículo en la TF-5 cerca de El Tanque

Un total de trece personas, una de ellas en Tenerife, han fallecido este fin de semana en trece siniestros acaecidos en las carreteras españolas. Entre las víctimas mortales, ha habido tres motoristas y dos peatones.

El siniestro registrado en Tenerife ocurrió casi a medioanoche de este domingo, cuando el 112 recibía varias llamadas en las que se comunicaba que un vehículo había volcado y una persona permanecía en el interior. Ocurrió en la TF-5, punto kilométrico 62, en el municipio de El Tanque.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios pero a su llegada solo se pudo certificar su muerte. Era un hombre de 59 años.

Fin de semana trágico

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), doce de los siniestros han ocurrido en vía convencional y uno en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido siete salidas de la vía, un vuelco, dos colisiones y dos atropellos a peatón.

La siniestralidad ha tenido lugar en Hellín (Albacete), Zuheros (Córdoba), A Coruña (A Coruña), Sanlúcar de Guadiana (Huelva), Puebla de Lillo (León), Benahavís, Cártama y Manilva (Málaga), Garachico (Santa Cruz de Tenerife), Constantina (Sevilla), Mora de Rubielos (Teruel), Alcazarén (Valladolid) y Villanueva de Gállego (Zaragoza).

El día de mayor siniestralidad del fin de semana ha sido el domingo con ocho accidentes y ocho fallecidos. El viernes hubo un siniestro con un muerto y el sábado ha registrado cuatro siniestros, con cuatro fallecidos.

En el acumulado anual hasta el 11 de enero se llevan contabilizados 16 personas fallecidas, según los datos de la DGT, recogidos por Europa Press.