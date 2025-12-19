ES NOTICIA

Finaliza la ampliación del dique Nelson Mandela, en el Puerto de la Luz y Las Palmas

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El Puerto de la Luz refuerza con esta ampliación su posición de liderazgo en el Atlántico Medio en el suministro de combustible

Declaraciones de: Gustavo Santana, Presidente de Puertos del Estado y Beatriz Calzada, Presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Ya ha finalizado la ampliación del dique Nelson Mandela, en el Puerto de la Luz y de Las Palmas. Una actuación que finalmente representa para el muelle 262 metros más.

Cabe destacar que se trata de una prolongación, en la que se han invertido más de 25 millones de euros. Así es que va a permitir el atraque de buques de mayor eslora y tonelaje.

Imagen. Puerto de la Luz y de Las Palmas.

Atlántico Medio

De esta forma, esta obra refuerza su posición de liderazgo en el Atlántico Medio en el suministro de combustible. En este 2025, 15.000 buques han recalado en estas instalaciones portuarias para labores de reposta.

La ampliación del muelle en 262 metros más permitirá el atraque de buques de mayor envergadura.

