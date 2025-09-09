Las obras de ampliación del Puerto de Tazacorte comprenderán la construcción de un dique de abrigo tipo martillo y el ensanche de la bocana

Presentación del dique martillo. Imagen RTVC

El Cabildo de La Palma acogió este martes la presentación oficial del inicio de la licitación de la prolongación del Dique Martillo en el Puerto de Tazacorte.

La actuación, valorada en 7 millones de euros, contempla la construcción de un dique de abrigo tipo martillo y el ensanche de la bocana. Además, incorpora medidas de sostenibilidad como el reciclaje de escombros de la propia obra y la instalación de faros alimentados por energía solar, avanzando hacia el modelo de “puertos inteligentes”.

El proyecto mejorará la seguridad en las operaciones portuarias. El Puerto de Tazacorte se consolida como una infraestructura estratégica para el desarrollo económico y turístico de la isla.

La licitación se encuentra publicada en la Plataforma del Estado, con un plazo de 30 días para la presentación de ofertas. El calendario previsto estima una duración de las obras de 12 meses desde el replanteo, de manera que en 2026 la ampliación del puerto sea ya una realidad.

Una infraestructura «indispensable»

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, subrayó la importancia de esta actuación, calificando la infraestructura como “indispensable para que el puerto siga creciendo y, sobre todo, para dar seguridad a una parte fundamental del mismo, vinculada a la industria de la acuicultura y a los propios pescadores, que llevan tiempo demandando esta mejora”.

Por su parte, el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, destacó el carácter estratégico de la obra. Este dique abrigo, explicó, “propicia que haya una mayor seguridad en los atraques y el crecimiento de un puerto que incluso va a ser acogedor de cruceros”.

El alcalde de Tazacorte, David Ruíz, calificó este momento como “histórico” para el municipio, pues “con esta obra, nuestro puerto da un salto de calidad, potenciando una infraestructura vital para Tazacorte y para La Palma. El Dique Martillo pondrá en valor la segunda dársena, hasta ahora limitada por el oleaje, lo que permitirá ampliar la actividad náutica y fortalecer el papel estratégico de nuestro puerto en Canarias”.

Asimismo, Ruíz destacó que el Puerto de Tazacorte se ha consolidado en los últimos años como un enclave valorado por los navegantes y como motor de actividad socioeconómica vinculada a la economía azul, generando oportunidades y desarrollo para el municipio y la isla.