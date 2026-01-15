La Palma declara oficialmente su apoyo al pueblo venezolano

El primer pleno del año aprueba una declaración institucional en apoyo al pueblo venezolano y una moción de San Miguel Arcángel como Regidor Mayor de la Isla

Sergio Rodríguez, Presidente del Cabildo de La Palma.

En el primer pleno del año el Cabildo de La Palma aprueba una declaración institucional en apoyo al pueblo venezolano. Todos los grupos políticos también han conseguido el consenso para sacar adelante una moción para nombrar a San Miguel Arcángel como Regidor Mayor de la Isla.

El Cabildo de La Palma aprueba una declaración institucional en apoyo al pueblo venezolano.

La primera institución insular destaca en el texto que las raíces de fraternidad, respeto y cariño entre Venezuela y La Palma son “hondas y fuertes”.

En este documento resalta además que Venezuela fue el refugio y sustento de numerosas familias palmeras que emigraron en el pasado en busca de oportunidades. En la actualidad, «La Palma es quien recibe a hijos e hijas del pueblo canario que se vieron obligados a migrar y que no han roto nunca el vínculo con la tierra de sus antepasados”.

Declaración institucional

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha calificado a los retornados como “hermanos y hermanas que, antes que nada, son canarios”.

Con este acuerdo unánime, el Cabildo de La Palma ha mostrado su deseo de que el pueblo venezolano avance hacia una “democracia plena”, abogando por que el actual periodo sea “pacífico y fructífero”.

Rodríguez ha asegurado que se compromete a seguir trabajando de la mano del Gobierno de Canarias para asegurar que los ciudadanos venezolanos y los canarios residentes en el país caribeño se sientan “apoyados y arropados”.

Por otro lado, el Cabildo de La Palma, a través de una moción institucional, ha aprobado la propuesta para nombrar a la venerada imagen de San Miguel Arcángel de la Villa y Puerto de Tazacorte como Regidor Mayor de la Isla. De esta forma, se le dota al Patrón insular del mismo rango de reconocimiento con el que cuenta ya, desde el año 2011, Nuestra Señora de Las Nieves.