Firgas abre nuevos hogares para emergencias sociales

El antiguo colegio del barrio de Casablanca, en Firgas, se ha rehabilitado para convertirlo en dos viviendas de tránsito en casos de emergencias sociales

El municipio grancanario de Firgas cuenta desde este lunes con nuevos hogares para atender emergencias sociales. Forma parte de una iniciativa del Cabildo, que dota de un presupuesto a los ayuntamientos para que rehabiliten edificios abandonados. En este caso, un antiguo centro escolar del barrio de Casablanca.



El vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, visitó junto al alcalde de Firgas, Alexis Henríquez, el nuevo edificio. La rehabiltación se ha llevado a cabo financiadas por el Consorcio de Viviendas con 208.200 euros. Estas dos viviendas de tránsito, una vez finalizadas las obras hace varias semanas, han sido puestas a disposición del Ayuntamiento para atender las emergencias sociales del municipio.

“Estamos en uno de esos edificios que se construyeron hace 60 años en los lugares más recónditos de la isla de Gran Canaria para los profesores de las escuelas rurales y que hoy no tienen utilidad y han sido abandonadas. Nosotros le hemos dado una segunda vida como viviendas de tránsito para situaciones de emergencia en los municipios, en este caso, en Firgas. Tenemos 12 proyectos ya en toda la isla, este de Firgas es el cuarto que entregamos. Tienen como objeto fundamental el que, en situaciones de emergencia, y no haya una alternativa habitacional, pueda ser utilizado por el ayuntamiento de forma temporal mientras se solventa la emergencia”, aseguró el vicepresidente Augusto Hidalgo.

Dos años de obras

La rehabilitación se inició a mediados de 2024. El proyecto lo financió el Consorcio de Viviendas y consistió en la rehabilitación de dos viviendas en la planta alta del antiguo colegio para su acondicionamiento como viviendas para emergencia habitacional. Se da así una solución temporal a situaciones de emergencia que puedan darse a familias vulnerables del municipio por causas sobrevenidas.

El Consorcio de Viviendas, dentro del Plan de Inversiones para la reactivación económica del Cabildo de Gran Canaria, cuenta con financiación para varias actuaciones. El Consorcio financia proyectos de rehabilitación de edificios que serán posteriormente viviendas gestionadas por los ayuntamientos.

Gracias a esta línea de subvención del Cabildo, una docena de municipios de la isla se encuentran realizando o ya han ejecutado las obras de rehabilitación de viejas escuelas rurales o las llamadas casas del maestro, en una veintena de edificios que se convertirán en viviendas de tránsito gracias a una inversión de 2.207.450 euros del Cabildo. Ejemplo de ello son las viviendas de tránsito ya terminadas en Agaete, Tejeda, Teror o Artenara.