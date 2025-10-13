El plan de paz propuesto por Donald Trump para la Franja de Gaza se ha firmado este lunes en Egipto con la presencia de más de 20 dirigentes mundiales, entre ellos el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez

El ambicioso plan de paz propuesto por Donald Trump para la Franja de Gaza se ha firmado este lunes en una ceremonia en Sharm el Sheij, en Egipto. Una iniciativa que ha propiciado hasta el momento la liberación de los últimos rehenes israelíes que llevaban secuestrados en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

Foto de todos los dirigentes del plan de paz de Gaza / Reuters

«Han hecho falta 3.000 años para llegar a este punto», ha destacado el presidente estadounidense durante una simbólica firma precedida por un breve discurso en el que ha dedicado elogios a los presidentes de Egipto, y de Turquía, Abdelfatá al Sisi y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, y al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, sentados junto a él en la mesa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa con el acuerdo firmado en una cumbre de líderes mundiales para poner fin a la guerra de Gaza, en medio de un intercambio de prisioneros y rehenes negociado por Estados Unidos y un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, en Sharm el-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025. Yoan Valat/REUTERS

«Quiero dar las gracias al Estado de Qatar por sus esfuerzos y a su emir, un líder increíble», ha afirmado antes de referirse a Erdogan, «cuyo país tiene uno de los mejores ejércitos del mundo». «El presidente Erdogan es un hombre increíble y le doy las gracias por su maravillosa amistad», ha añadido. Por último, ha mencionado al dirigente egipcio, Al Sisi, «líder de un país con una civilización de 6.000 años». «El acuerdo entre Israel y Hamás se mantendrá», ha remachado.

Presencia de líderes mundiales en la firma del plan de paz

Detrás se han situado los más de 20 líderes que han acudido a dar su apoyo a este acto, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Trump también les ha agradecido su presencia. «Nunca ha habido una reunión como la que tenemos hoy», ha declarado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso tras la firma oficial de la primera fase del acuerdo de alto el fuego de Gaza entre Israel y Hamás, durante una cumbre de líderes mundiales sobre el fin de la guerra de Gaza, en Sharm El-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

Trump ha matizado que la cuestión de la entrega de los cuerpos de rehenes retenidos aún por las milicias gazatíes «está aún pendiente» y ha indicado que hay «operaciones en marcha para localizar los cuerpos».