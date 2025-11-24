El fiscal general del Estado dimite tras la sentencia del Tribunal Supremo

La pena impuesta por el TS es de un delito de revelación de secretos

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, presentó este lunes su renuncia a través de una carta que envió a primera hora al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras resultar condenado la semana pasada a dos años de inhabilitación para el cargo, según informaron a EFE fuentes de la Fiscalía.

El fiscal general del Estado presenta su renuncia tras la condena del Tribunal Supremo. EFE

El Tribunal Supremo impuso dicha pena a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos en relación con la filtración de datos de la causa seguida por supuesto delito fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

(Se actualizará con más información)