En las analíticas de la víctima de la supuesta agresión sexual, de 19 años, se detectaron fluidos del acusado y restos de un fármaco que pudo mermar su capacidad de reacción

La Ley del «Solo sí es sí» ha estado muy presente en un juicio contra un joven acusado de violar a una chica en el sur de Tenerife. El joven se enfrenta a 12 años de prisión por una supuesta agresión sexual que tuvo lugar la noche del 29 de junio en unos apartamentos del sur de Tenerife.

Informa RTVC.

Durante toda la vista se ha cuestionado en todo momento si hubo o no consentimiento para esas presuntas relaciones sexuales. Se conocían, se habían ido de concierto junto a otros amigos y presuntamente la agredió mientras ella estaba ebria. La Fiscalía además añade que en las analíticas se encontraron restos de un fármaco que pudo mermar su capacidad de reacción.

La víctima, 19 años, ha explicado que lo rechazó en varias ocasiones cuando se dio cuenta que la había violado. En sus analíticas detectaron, además de los fluidos del acusado, los restos de un fármaco antidepresivo, la paroxetina, que junto al alcohol, y según los forenses, podría haber influido en la pérdida o no del conocimiento de la víctima.