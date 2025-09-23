El Foro Roque Aldeano aseguran que la situación actual se produce por la reducción de las partidas presupuestarias que el Gobierno de Canarias destinó a las obras Agaete-El Risco en el actual ejercicio

Obras Agaete-El Risco. Imagen cedida por Foro Roque Aldeano

Transcurridos casi un semestre desde que concluyeran los 65 meses del plazo de finalización de la segunda fase de la carretera La Aldea-Agaete la ejecución de las obras, lejos de agilizarse, cada día se ejecutan con mayor lentitud, según denuncia en un comunicado este martes el Foro Roque Aldeano.

Según señala el Foro, todo apunta a que la situación es consecuencia de la reducción de las partidas presupuestarias que el Gobierno de Canarias destinó en el actual ejercicio para el nuevo trazado, unos 22 millones de euros, cantidad que supone la mitad de los 42,2 millones presupuestados en el 2024.

El Gobierno de Canarias el pasado mes de abril autorizaba un gasto “plurianual” de 28,2 millones para el modificado nº1 Agaete-El Risco, sin respaldo presupuestario actual. Buena parte del mismo se invertirá en el viaducto de El Risco, una importante estructura cuyas obras, a estas alturas, aún no se han iniciado, indican desde el Foro.

Foro Roque Aldeano ante lo que califica de «desidia» por parte del Gobierno de Canarias ha solicitado a las autoridades municipales una reunión para planificar posibles actuaciones orientadas a reivindicar soluciones inmediatas para que se concluya los antes posible las obras del nuevo trazado La Aldea-Agaete, cuyo trazado de 18.5 kilómetros se inició casi 16 años y que todo apunta su finalización va para largo.

Obras Agaete-El Risco. Imagen cedida Foro Roque Aldeano

Movilizaciones

El colectivo ciudadano pretende llevar a cabo movilizaciones que conciencien a los responsables políticos de la necesidad de incluir en los presupuestos de 2026 las cantidades necesarias para que en 2027, dos años después de lo previsto para concluir Agaete-El Risco, al fin estén terminadas las obras, tal como ha venido comprometiéndose el consejero responsable, Pablo Rodríguez.

Según explica el comunicado, no se justifica que las obras de la carretera de La Aldea requieran más tiempo por su complejidad técnica y por el nivel de protección medioambiental del entorno, como aseguran desde Obras Públicas.

Los siete túneles pendientes de poner en servicio están perforados desde principios de 2023 y a pesar de que los trámites para el modificado nº1 del proyecto de construcción Agaete-El Risco se iniciara en el 2021, no se han comenzado las obras de la compleja estructura del viaducto de El Risco, de 570 metros de largo y 81 de altura. Solamente se ha iniciado el acceso para la construcción del puente del barranco de La Palma, cuyas obras recientemente estaban paralizadas.

Más allá de 2027

El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, en agosto del año pasado afirmaba que Agaete-El Risco estaría concluida la presente legislatura. La evidente ralentización de las obras, con incluso comentarios de que alguna de las empresas subcontratadas están en vía de retirar su maquinaria, junto al hecho de que por ejemplo no se hayan iniciado las obras de los dos puentes recogidos en el nuevo trazado, apuntan a que la finalización de las obras se prolongarán más allá del 2027.

Un tremendo incumplimiento, según detalla Foro Roque Aldeano, el que se ha tenido con la carretera de La Aldea-Agaete, consecuencia de «la desidia de los distintos responsables políticos a nivel regional y nacional», con una obra de apenas unos 18,5 kilómetros de trazado.

Desde el Foro Roque Aldeano se recuerda que si bien es cierto que tramos peligrosos como el Andén Verde y Faneque ya no hay que transitarlos, no se debe obviar el peligroso tramo entre éste último túnel y el Barranco de La Palma con frecuentes y peligrosos desprendimientos.