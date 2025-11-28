Fotonoviembre presenta la obra fotográfica de Čiurlionis por primera vez en España

La exposición se encuentra en el Puerto de la Cruz y se centra en la figura del artista lituano

La XVIII Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre inauguró este viernes en el MACEW Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl, en Puerto de la Cruz, la exposición Preludio de libertad, la primera muestra en España dedicada a la obra fotográfica del artista más ilustre de Lituania, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Fotonoviembre presenta la obra fotográfica de Čiurlionis por primera vez en el país. Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Según detalla el Cabildo tinerfeño en un comunicado, la muestra se realiza con motivo del 150 aniversario de su nacimiento (1875-1911) y cuenta con Vilma Doblaite como comisaria, además de organizarla el TEA Tenerife Espacio de las Artes.

La muestra destaca una faceta poco conocida del artista y subraya el valor universal de la libertad creativa en su obra.

Mar como metáfora de libertad

La exposición cuenta con cuarenta fotografías recogidas en su álbum titulado ANAPA 1905, tomadas durante la estancia del artista en el Cáucaso, centrándose principalmente en el mar como metáfora de la libertad, un tema central durante toda su obra.

Durante su corta vida tras morir a los 35 años, Čiurlionis dejó un amplio legado artístico componiendo cerca de cuatrocientas obras musicales y trescientas obras pictóricas, además de una amplia colección de ilustraciones, fotografías y obra literaria.

La exposición cuenta con cuarenta fotografías recogidas en su álbum titulado ANAPA 1905. Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Este artista mostró una enorme devoción por su país y soñaba con una Lituania libre, un sueño que no pudo ver con sus propios ojos. En 1906 expresó su deseo de dedicar toda su creación a su nación, ocupada en ese momento por Rusia.

La exposición podrá visitarse de manera gratuita hasta el 28 de diciembre, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 horas.

La edición de este año de Fotonoviembre, bajo el título El vértigo de las imágenes, reúne a más de un centenar de artistas en una veintena de exposiciones distribuidas en dieciocho sedes de seis municipios de Tenerife.