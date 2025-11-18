El evento se llevará a cabo los días 21 y 22 de noviembre en la capital tinerfeña con la participación de once firmas

Santa Cruz de Tenerife acogerá la segunda edición del Tenerife Fashion Market, un evento que regresa tras el éxito de su primera convocatoria y que promete convertirse en una cita imprescindible para los amantes de la moda, el diseño y la creatividad.

La segunda edición del Tenerife Fashion Market pondrá el foco en el talento local / Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Los días 21 y 22 de noviembre, la plaza del TEA “Tenerife Espacio de las Artes” se transformará en un auténtico escaparate de talento local, donde diseñadores, marcas emergentes y público se darán cita en un entorno único y lleno de estilo.

Propuestas únicas

En esta segunda edición, el Tenerife Fashion Market reunirá a un total de once marcas que reflejan la riqueza y diversidad del talento creativo en las islas. Entre ellas se encuentran Lorena Giannini, con su propuesta de prendas atemporales y materiales naturales o Hecho A Mano Canarias.

El Cabildo tinerfeño, la presencia de estas firmas convierte al evento en un escaparate imprescindible para descubrir estas propuestas, consolidando al Tenerife Fashion Market como plataforma de impulso para el diseño local.

El consejero Efraín Medina subrayó la relevancia de esta iniciativa para la industria creativa de Canarias, destacando que «el Tenerife Fashion Market es un espacio de encuentro donde se visibiliza el talento de nuestros creadores y se pone en valor la capacidad que tiene Canarias para generar propuestas únicas«.

Conciertos y gastronomía

El evento también ofrecerá actividades paralelas como espacios gastronómicos y música en directo para hacer más atractiva la experiencia. Tenerife Fashion Market se presenta como una experiencia única en la que moda, arte y cultura se dan la mano. El consejero Efraín Medina destacó que «queremos seguir apostando por eventos que impulsen la economía creativa y que sitúen a Tenerife como referente en el ámbito del diseño y la innovación”.

El Tenerife Fashion Market abrirá sus puertas el viernes 21 de noviembre de 16:00 a 22:00 horas, y continuará el sábado 22 de noviembre de 10:00 a 22:00 horas.