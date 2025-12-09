Una exposición fotográfica en la Delegación del Gobierno de Canarias cierra un año de celebraciones y revela la riqueza cultural de la única Ciudad Patrimonio Mundial de las Islas

La Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid ha acogido este martes por la tarde la inauguración de la exposición fotográfica “25 años de La Laguna, Ciudad Patrimonio Mundial”, un acto que marca el cierre de un año de celebraciones con motivo del 25 aniversario de su reconocimiento por la UNESCO.

La muestra, integrada por una veintena de imágenes del fondo de la Concejalía de Patrimonio Cultural, permanecerá abierta al público hasta el 30 de diciembre para ofrecer una mirada íntima y estética sobre la riqueza arquitectónica, la vida cotidiana y la atmósfera singular de la ciudad tinerfeña.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; la delegada del Gobierno de Canarias en Madrid, Rosa María Aguilar, y el concejal de Patrimonio Cultural de la localidad, Adolfo Cordobés, inauguraron una exposición que no solo quiere proyectar el valor patrimonial de la ciudad en la capital del Estado, sino que también quiere conectar con públicos estratégicos y con la comunidad canaria residente en Madrid, amplificando la voz de La Laguna más allá del Archipiélago.

La Laguna abre una ventana en Madrid a su esencia y legado universal.

Gutiérrez subrayó en su intervención que, “con esta exposición, cerramos un año de celebraciones que han puesto en valor la singularidad histórica y cultural de nuestra ciudad. La Laguna no es solo un referente patrimonial de Canarias, sino un modelo urbano que inspiró a ciudades de todo el continente americano, y traer este valor histórico a la capital del Estado significa defender nuestra identidad más allá de las Islas y reforzar nuestro compromiso con la preservación de un legado que es universal”.

Más que imágenes

Por su parte, Cordobés destacó que “las fotografías que presentamos aquí son más que imágenes, son fragmentos de vida, de arquitectura y de historia que invitan a descubrir La Laguna desde dentro. Queremos que el visitante sienta la ciudad, que perciba su atmósfera única y que entienda por qué la UNESCO la reconoció como Patrimonio Mundial. Esta exposición es un puente entre Canarias y Madrid, pero también, entre nuestro pasado y nuestro futuro”.

La delegada del Gobierno de Canarias en Madrid, Rosa María Aguilar, señaló que “la Delegación se ratifica como altavoz de la identidad y del patrimonio canario con una muestra que es también un gesto de orgullo compartido con la comunidad canaria residente en la capital”. Asimismo, recordó que la exposición se enmarca en un programa conmemorativo que ha contado con el respaldo económico del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife.

Una exposición que es un puente entre Canarias y Madrid.

La inauguración reunió a representantes institucionales, medios de comunicación y miembros de la comunidad canaria residente en Madrid, que encontraron en este acto un espacio de identidad y orgullo compartido. La muestra, abierta hasta el 30 de diciembre con acceso libre y gratuito, constituye una oportunidad para que madrileños y visitantes descubran la esencia de La Laguna y comprendan el valor universal de su legado histórico y cultural.

Asimismo, esta exposición “25 años de La Laguna, Ciudad Patrimonio Mundial” quiere reforzar la diplomacia cultural de la ciudad e integrarla en redes institucionales y culturales estatales, consolidando su prestigio como referente histórico y creativo.