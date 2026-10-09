Las protestas en Francia reunieron a 71.500 personas en todo el país y dejaron 504 detenidos y 48 policías heridos, según Interior

Francia anuncia 3.000 profesores suplentes en plena escalada de las protestas estudiantiles. EFE

Francia vivió este jueves una nueva jornada de protestas estudiantiles, marcada por enfrentamientos con la policía y actos vandálicos en varios centros educativos.

Según el Ministerio del Interior, las movilizaciones congregaron a 71.500 personas, 24.500 de ellas en París, y se saldaron con 504 arrestos y 48 agentes heridos. Los sindicatos habían reunido hasta 450.000 manifestantes en la jornada del martes.

Ante el aumento de las protestas, el ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció la incorporación de 3.000 profesores suplentes a los centros más saturados entre este viernes y el próximo martes, además de la contratación de varios cientos de docentes y la posibilidad de ampliar el horario lectivo.

Al menos 6.600 personas detenidas

Sin embargo, la portavoz de la Unión Estudiantil, Sabrine Kharbach, advirtió de que las medidas no bastan y reclamó 10.000 millones de euros para atender las demandas educativas. El colectivo ha convocado una nueva jornada de movilizaciones para el próximo martes, 13 de octubre.

Los incidentes se extendieron por distintas localidades, con daños en institutos de Burdeos y Saint-Étienne, agresiones a responsables educativos y policías heridos por proyectiles y artefactos pirotécnicos.

Desde mediados de septiembre, al menos 6.600 personas detenidas y unos 700 policías y gendarmes, además de algo más de 200 manifestantes, han resultado heridos, según los datos difundidos. La movilización reclama mejoras en las condiciones de estudio para los 2,7 millones de estudiantes de secundaria del país, mientras el Gobierno denuncia episodios de violencia contra las fuerzas de seguridad.