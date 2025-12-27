El Gran Canaria Arena será el escenario en el que las mejores figuras del freestyle nacional e internacional darán espectáculo

Freestyle Zombies llega a Gran Canaria con grandes figuras del freestyle

Gran Canaria acoge este sábado, 27 de diciembre, Freestyle Zombies, uno de los eventos deportivos más potentes y consolidados del panorama del deporte extremo en España. La cita reunirá a pilotos de élite del freestyle motocross (FMX) y del freestyle MTB/BMX, dos disciplinas que combinan técnica avanzada, acrobacias aéreas y una preparación física y mental de máximo nivel, consolidando a la isla como referente internacional del deporte extremo.

El freestyle motocross es una modalidad de alto rendimiento que exige un control absoluto de la moto en el aire, precisión milimétrica y años de experiencia. A pesar de su espectacularidad, se trata de un deporte altamente reglado y seguido por millones de aficionados en todo el mundo, especialmente entre el público joven.

Cartel con grandes nombres

Freestyle Zombies contará con una alineación excepcional de pilotos nacionales e internacionales. Destaca la presencia de Edgar Torronteras, leyenda mundial del FMX, pionero de la disciplina y medallista en los X Games. Junto a él estará Andreu Lacondeguy, uno de los mejores riders de freeride y dirt jump del planeta y campeón del Red Bull Rampage. Completa el cartel internacional Leo Fini, piloto italiano habitual en los principales campeonatos europeos y uno de los riders más técnicos del continente.

El talento nacional estará representado por Guillem Navas, joven piloto español en plena proyección, triple medallista en los X Games y símbolo de la nueva generación del FMX, así como por Marc Piñol y Albert “Rocky” Florensa, referentes del freestyle en España, con amplia experiencia en competiciones y espectáculos internacionales y reconocidos por su estilo preciso y seguro.

En la modalidad de bicicleta freestyle, el evento reunirá a riders de primer nivel como Carolo, con una sólida trayectoria en dirt jump; Diego Solans, campeón en pruebas internacionales de MTB freestyle; Marcel Durbau, finalista en circuitos europeos; Dan Miler, destacado por su estilo fluido y competitivo; y Arkaitz Armedaritz, una de las figuras emergentes del panorama nacional.

Más allá del espectáculo deportivo, Freestyle Zombies incorpora un destacado componente social a través de la Mototerapia, dirigida por Antonio Navas. Esta iniciativa, reconocida y galardonada internacionalmente, permite que niños y jóvenes con necesidades especiales vivan la emoción del deporte en primera persona. El contacto con los pilotos, las motos y el entorno del evento genera mejoras significativas en autoestima, motivación, integración y bienestar emocional, convirtiéndose en una experiencia transformadora para muchas familias.