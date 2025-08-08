A través de itinerarios, se podrá recorrer desde los asentamientos aborígenes hasta la arquitectura defensiva de Fuerteventura

El Cabildo majorero ha creado ‘Paisajes con historia’, un proyecto de Patrimonio histórico para conocer el paisaje y territorio de Fuerteventura. Todo ello, a través de cuatro rutas por distintos lugares de la isla. Además de poner en valor y preservar el patrimonio insular.

A través de itinerarios, se podrá recorrer desde los asentamientos aborígenes hasta la arquitectura defensiva de la mano de un guía especializado y compartir la historia de la isla en comunidad, ha informado este viernes el Cabildo majorero en un comunicado.

La primera ruta se llevará a cabo el 30 de agosto por El Cotillo, visitando sus bienes patrimoniales como la torre de El Tostón, el antiguo muelle o la ermita del Buen Viaje.

Durante el mes de la patrona de la isla, la virgen de la Peña, el 27 de septiembre se conocerá su historia, cómo fue su aparición, la ermita donde se custodia la talla y el lugar donde se encontraba el primer santuario.

En octubre se realizarán dos rutas: una el 11 de octubre por Betancuria, la primera capital de la isla, donde se recorrerá el centro histórico y se visitará varios puntos de interés como el yacimiento de Morro Humilladero, que fue puesto en visita recientemente por el Cabildo.

La segunda será el 25 de octubre, siendo una travesía desde Castillo hasta Las Salinas, donde se realizará un recorrido por la costa conociendo los hornos de cal, construcciones relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, y se finalizará en el Museo de las Salinas del Carmen.

Para la realización de las rutas y optando por la sostenibilidad, el Cabildo de Fuerteventura pone a disposición un servicio de guagua, siendo las salidas desde Puerto del Rosario, para los participantes que así lo soliciten.

Para la primera ruta se hará una parada en La Oliva y se irá informando para el resto de rutas. Los asistentes deberán inscribirse previamente en patrimonio@cabildofuer.es

‘Paisajes con historia’ es un proyecto con la intención de continuidad, buscando nuevas rutas y temáticas para próximas convocatorias.