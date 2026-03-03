El programa busca reducir la brecha de género y evitar que el 62 % de las niñas abandonen la práctica deportiva al cumplir los 12 años

El Cabildo de Fuerteventura y la Federación Canaria de Baloncesto han puesto en marcha el proyecto pionero denominado ‘Encestando Futuros’. Esta iniciativa de formación y sensibilización ha sido diseñada con el objetivo de reducir la brecha de género y territorial en el deporte base.

Fuerteventura impulsa el baloncesto femenino con el proyecto ‘Encestando Futuro’ / Cabildo de Fuerteventura

Las primeras actividades han tenido lugar en el Polideportivo Insular de Puerto del Rosario. El programa está dirigido específicamente a niñas nacidas en los años 2014 y 2015, prestando especial atención a fomentar el deporte en las islas no capitalinas.

Frenar el abandono deportivo

Los representantes de la Federación Canaria de Baloncesto explicaron que este proyecto surge tras detectar una realidad preocupante en las canchas. Según los datos expuestos, el 62 % de las chicas abandona la práctica del deporte al llegar a los 12 años de edad.

Además, las cifras reflejan que las mujeres representan actualmente tan solo el 28 % del total de las licencias deportivas emitidas en Canarias. Ante esta situación, el objetivo principal de la campaña es fomentar la permanencia de las jóvenes jugadoras en el mundo del baloncesto.

Apuesta institucional por el deporte base

La presidenta del Cabildo majorero, Lola García, ha destacado la firme apuesta de la corporación por promover proyectos dirigidos a la juventud de la isla. García ha subrayado la importancia de vincular estas iniciativas directamente a los hábitos de vida saludables, el ocio y el deporte.

Por su parte, el consejero insular Luis González ha insistido en la necesidad de impulsar el deporte base femenino para garantizar que tenga futuro en Fuerteventura. Asimismo, González quiso agradecer a la Federación la promoción de esta idea y a los distintos clubes locales por acogerla y participar de manera activa.

Entrenamientos y becas para los banquillos

El desarrollo del programa se lleva a cabo mediante sesiones semanales que tienen una duración de 90 minutos. Estos entrenamientos están enfocados principalmente en la mejora de la técnica y en el fomento del trabajo en equipo entre las menores.

La actividad sobre la pista se complementa con la dotación de equipación deportiva y el uso de material pedagógico, que irá rotando por diferentes puntos de toda la isla.

Paralelamente, el proyecto también apuesta por fomentar el liderazgo técnico ofreciendo becas para el Curso de Entrenador de Primer Nivel de la propia Federación. Con esta medida formativa se busca incrementar la escasa presencia femenina en los banquillos de Fuerteventura, una cifra que en la actualidad apenas se sitúa en un 16 %.