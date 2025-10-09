La visita incluyó un encuentro con la Cámara de Comercio con la presentación del Proyecto Africagua 2025, iniciativa que promueve la cooperación en materia de sostenibilidad, agua y energía entre Canarias y África

El Parlamento de Canarias celebró este jueves, 9 de octubre, la reunión de su Mesa en la isla de Fuerteventura, la sesión tuvo lugar en la sede del Cabildo Insular, donde la Mesa del Parlamento desarrolló su reunión ordinaria.

Fuerteventura acoge la reunión de la Mesa del Parlamento de Canarias. La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez (centro), junto a los miembros de la Mesa durante la reunión celebrada en la sede del Cabildo de Fuerteventura. Parlamento

La Mesa mantuvo una reunión con representantes de la Cámara Oficial de Comercio de Fuerteventura, encabezados por su vicepresidenta, Soledad Monzón Cabrera, y la técnico Sofía Morales Betancort, quienes presentaron el Proyecto Africagua 2025, iniciativa que promueve la cooperación en materia de sostenibilidad, agua y energía entre Canarias y África.

En el acto estuvo presente también la diputada de Nueva Canarias, Natalia Esther Santana y Rafael Nogales Gómara del PSOE.



La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, (izq) mantuvo una reunión con la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Dolores Alicia García Martínez (dcha). Parlamento

Encuentro institucional

Así, tras el encuentro institucional, Astrid Pérez, mantuvo una reunión con la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Dolores Alicia García Martínez, y firmó en el Libro de Honor de la corporación.

La presidenta de la Cámara canaria subrayó la importancia de este tipo de desplazamientos como parte del compromiso de la institución con la cercanía y la transparencia.



