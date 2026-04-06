Fuerteventura recupera una cerámica de gran valor

La pieza, donada por una particular, se presentará en el MAF, Museo Arqueológico de Fuerteventura, donde permanecerá para que regrese al patrimonio histórico de la isla

Pieza de cerámica devuelta al patrimonio cultural de Fuerteventura

El Museo Arqueológico de Fuerteventura (MAF) acogerá el próximo jueves 9 de abril, a las 19:00 horas, la presentación de la donación realizada por Juan Martín Guerra, consistente en una pieza cerámica de gran valor patrimonial perteneciente a la cultura del pueblo majo, los antiguos habitantes de la isla.

Esta destacada incorporación supone el regreso a Fuerteventura de un bien arqueológico de singular relevancia. Esta pieza pasa a integrarse en los fondos que custodia el MAF, reforzando así el compromiso con la conservación, investigación y difusión del patrimonio histórico insular.

Cartel de la presentación de la donación de la cerámica aborigen al MAF

Pieza única

La pieza, considerada única tanto por su tipología como por sus excepcionales motivos decorativos, constituye un importante testimonio material de la cultura aborigen majorera. Con su estudio, se contribuye al conocimiento de las formas de vida, tradiciones y expresiones materiales del pueblo majo. En este sentido, una de las líneas de trabajo del MAF es localizar y recuperar el patrimonio cultural del pueblo majo, disperso por otros museos y colecciones privadas, con el objetivo de que puedan ser estudiados y catalogados.

Colaboración ciudadana

El acto de presentación, que contará con la presencia del donante, Juan Martín Guerra, pondrá en valor tanto la importancia de la colaboración ciudadana en la protección del patrimonio como el papel de las instituciones públicas en su salvaguarda y difusión.

Museo Arqueológico de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura, a través del Museo Arqueológico, invita a la ciudadanía a asistir a este acto. Representa un paso más en la recuperación y puesta en valor del legado histórico de la isla.