Hallazgo arqueológico en Puntallana, en La Palma

Se trata de un espacio sagrado con cuevas artificiales, alineaciones solares al Teide e incluso puertas falsas

La Palma vuelve a ser noticia por el descubrimiento de un entorno arqueológico que conecta un complejo ritual en el municipio de Puntallana, con los primeros pobladores de la Isla, los «Awara».

Una investigación que revela, según las primeras pesquisas, que pudo ser un lugar que se usaba para realizar ceremonias.

El hallazgo se produjo de forma fortuita por parte de un grupo de profesores aficionados a la arqueología. El mismo revela la existencia de cuevas artificiales, cúpulas, cazoletas, altares y hasta una puerta falsa.

Perímetro

El perímetro que abarca este yacimiento es de unos 200 metros y se estructura en tres sectores localizados en la ladera de un barranco. A falta de estudios más exhaustivos, todo parece indicar que podría tratarse de un lugar místico para nuestros ancestros.