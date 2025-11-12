España ha puesto sobre la mesa un compromiso para contribuir con 400 millones de euros a la construcción del futuro Telescopio de Treinta Metros

El futuro Telescopio de Treinta Metros se acerca a La Palma y encarga ya una hoja de ruta

El observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, ha dejado ya de ser solo un posible plan B para el futuro Telescopio de Treinta Metros (TMT) que se iba a construir en Hawai (EEUU), para convertirse en una alternativa «prometedora» que en breve tendrá hoja de ruta detallada.

En un comunicado, el consorcio internacional que promueve el que está llamado a ser el telescopio más potente de la Tierra agradece al Gobierno de España «su generosa oferta» para acogerlo en La Palma, en vista de los problemas que afronta en Hawái por los recelos de la comunidad aborigen a que se construya en el volcán Manu Kea y a los recortes anunciados en los programas de ciencia por Donald Trump.

España no solo se ha brindado a acogerlo en La Palma, donde ya cuenta con los permisos necesarios, sino que este verano puso sobre la mesa un compromiso firme de contribuir con 400 millones de euros a la construcción del TMT si ubica en el Roque de los Muchachos, observatorio que ya cuenta con instalaciones de referencia mundial como el Gran Telescopio de Canarias (el mayor telescopio óptico del planeta) o la nueva generación de telescopios Cherenkov.