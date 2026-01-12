Santa Cruz de Tenerife da la bienvenida al Carnaval 2026 con una gran gala inaugural este viernes 16 de enero en el Paseo Teniente Francisco Grandi Giraud y provocará el cierre de varias vías en torno al coliseo capitalino y aparcamientos

El Ayuntamiento de Santa Cruz trabaja hace días en la modificación del tráfico y aparcamientos por la Gala Inaugural y presentación de Candidatas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 este próximo viernes 16 de enero. Por lo que, ha cortado un tramo de la Avenida Marítima, Plaza Cabildo, tramo de la calle La Marina y reserva de estacionamientos con motivo del evento que se va a desarrollar desde los días 14, 15 y 16, además de los previos y posteriores, estrictamente ,necesarios para el montaje y desmontaje de las infraestructuras.

Gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz 2026 este viernes: cortes de tráfico y aparcamiento. Imagen del escenario del carnaval. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Cerradas al tráfico

En la Avenida Marítima: delante de los números 3-5-7, antiguo bar Capricho y dejando libre entrada al parkin de plaza de España, desde los días 14, 15 y 16 de enero, además de los días previos y posteriores estrictamente necesarios.

delante de los números 3-5-7, antiguo bar Capricho y dejando libre entrada al parkin de plaza de España, desde los días 14, 15 y 16 de enero, además de los días previos y posteriores estrictamente necesarios. Vehículos procedente de la Avenida Francisco La Roche : se desviarán hacía Túnel Vía Litoral

: se desviarán hacía Túnel Vía Litoral Vehículos que accedan desde calle La Marina hacia plaza de España : solo se permite entrada a parkin plaza España, con motivo del ensayo general, lo que sucederá desde las 08:00 y hasta las 23:30 horas del 16 de enero de 2026.

: solo se permite entrada a parkin plaza España, con motivo del ensayo general, lo que sucederá desde las 08:00 y hasta las 23:30 horas del 16 de enero de 2026. En el Cabildo, frente la fachada , entre las calles Bravo Murillo y Avda. Marítima, se redirigirá el tráfico por la calle La Marina y calle General Gutiérrez, para el ensayo general y el día de la Gala Inaugural, a partir de las 08:00 horas y hasta las 23:00 horas del día entre el 14 y el 16.

, entre las calles Bravo Murillo y Avda. Marítima, se redirigirá el tráfico por la calle La Marina y calle General Gutiérrez, para el ensayo general y el día de la Gala Inaugural, a partir de las 08:00 horas y hasta las 23:00 horas del día entre el 14 y el 16. En la calle La Marina, en el tramo entre las calles General Gutiérrez y Villalba Hervás, redirigiendo el tráfico por General Gutiérrez, por lo que los vehículos que circulan por la Villalva Hervás girarán como lo hacen habitualmente hacia La Marina, con el mismo horario.

Aparcamiento: zonas afectadas

Avenida Marítima : estacionamientos en batería situados en el margen derecho.

: estacionamientos en batería situados en el margen derecho. Sentido hacia la Avda. Francisco La Roche : se quedarán libres las reservas y estacionamientos en línea una vez rebasada la entrada del parkin de plaza de España y previos a la reserva Titsa desde el día 14 de enero desde las 00:00 y hasta las 23:30 horas del 16 de enero.

: se quedarán libres las reservas y estacionamientos en línea una vez rebasada la entrada del parkin de plaza de España y previos a la reserva Titsa desde el día 14 de enero desde las 00:00 y hasta las 23:30 horas del 16 de enero. Calle General Gutiérrez: se suprimirán los estacionamientos en línea en el margen derecho sentido de la circulación hacia la calle Imeldo Serís, delante del número 4, ocupado por una carga y descarga de uso general y la reserva será desde el día 14 de enero desde las 00:00 hasta las 23:30 horas del 16 de enero de 2026.

Líneas y paradas de guaguas urbanas modificadas

Líneas 909, 910, 914, 916, 917, 920, 921, 945, 946, 947 y 970, anunciando que las 909 y 920 , en sentido Muelle Norte, desde la Avda. San Sebastián continuarán hacia la rotonda de Hacienda, interior del Túnel de Plaza España y Avda. Francisco La Roche, donde continuarán con el recorrido habitual.

anunciando que las , en sentido Muelle Norte, desde la Avda. San Sebastián continuarán hacia la rotonda de Hacienda, interior del Túnel de Plaza España y Avda. Francisco La Roche, donde continuarán con el recorrido habitual. Líneas 909, 910, 914, 916, 917, 921, 945, 946, 947 y 970, en sentido Intercambiador, desde la Avda. Francisco La Roche continuarán por el interior del Túnel de la plaza España y quedan anuladas la parada del Cabildo, con la alternativa de la de la Estación Marítima, y plaza España, teniendo como sustituta la de la plaza de Europa.

Para finalizar, el Ayuntamiento recuerda a los conductores y asistentes a este acto que respeten la señalización colocada al efecto con las restricciones correspondientes, al tiempo que solicitan la máxima colaboración con los agentes de la Policía Local, al tiempo que insiste en que todo el dispositivo de la Policía Local previsto está pendiente de cualquier contingencia que pudiera darse y siempre se puede recurrir a ellos utilizando los teléfonos 092 o 112.