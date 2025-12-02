Los Premios Canarios de la Música en su VII edición dará a conocer a los ganadores de las 15 categorías a las que están nominados 43 artistas

Emisión en directo de la gala de los Premios Canarios de la Música 2025

El Teatro Leal de La Laguna acoge este miércoles, día 3 de diciembre, la séptima edición de los Premios Canarios de la Música, que se consolidan como la principal cita anual que reconoce el talento y la pujanza de la industria musical del Archipiélago, y determinará la identidad de los artistas y creadores que obtengan el preciado galardón de las 15 categorías distintas que contempla su convocatoria, en la que figuran 43 nominados.

A partir de las 19:00 horas artistas e invitados llegarán al coliseo lagunero, y a las 20:00 dará comienzo la gala que cuenta con dirección artística de Israel Reyes, y será conducida por el presentador del programa ‘Roscas y Cotufas’ de la Radio Canaria, Tomás Galván, y la actriz y cineasta Mercedes Ortega.

La cantante y Nia, ganadora de la undécima edición del concurso televisivo Operación Triunfo y representante de España en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, abrirá la gala en el transcurso de la que también actuarán Xerach, Ale Acosta, Said Muti y Julia Rodríguez, todos ellos nominados en alguna de las categorías.

‘El Colorao’, Premio de Honor

El único ganador del que ya se conoce su nombre es el timplista majorero Domingo Rodríguez, ‘El Colorao’, que recibirá el Premio de Honor en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la difusión y proyección de la música popular canaria.

La ceremonia, a la que han confirmado asistencia numerosos artistas y creadores vinculados al sector cultural y musical de Canarias, entre los que figuran el compositor y músico Teddy Bautista o el pianista y compositor Julio Tejera, será clausurada por el presidente de la Asociación Premios Canarios de la Música, Lisandro Rodríguez.

Los Premios Canarios de la Música están organizados por La Radio Canaria y Asociación Premios Canarios de la Música, con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y el Teatro Leal.

El público irá conociendo durante el desarrollo de la ceremonia la identidad de los artistas más destacados de la música canaria durante el año 2024, escogidos por un jurado compuesto por 81 miembros —entre artistas, periodistas, productores, técnicos y programadores culturales—, en las 15 categorías siguientes: Canción del Año, Mejor Disco de Pop, Mejor Disco de Jazz, Mejor Disco de Músicas Urbanas, Mejor Disco de Músicas de Raíz, Mejor Disco de Rock, Mejor Estudio de Grabación, Mejor Diseño, Mejor Videoclip, Artista Revelación, Mejor Programación Musical Canaria, Mejor técnico de sonido, Mejor Labor de Difusión, Mejor Labor en Músicas Clásicas, así como el prestigioso Premio de Honor.

Los 43 artistas finalistas fueron seleccionados de entre 418 propuestas musicales recibidas en las distintas categorías contempladas por la mencionada convocatoria.

Categorías y nominados

Mejor Canción del Año: Competirán el tema ‘La chica de la puerta’ de Said Muti y Tarque , ‘El borde del mundo’ de Valeria Castro , y ‘Extraterrestres del amor’ de Xerach .

Competirán el tema ‘La chica de la puerta’ de y , ‘El borde del mundo’ de , y ‘Extraterrestres del amor’ de . Mejor Disco de Pop: Figuran las candidaturas de Ale Acosta por ‘El porvenir’, Fajardo por ‘Trecho’ y el volumen 2 de ‘Parceiros’ de Pedro Guerra .

Figuran las candidaturas de por ‘El porvenir’, por ‘Trecho’ y el volumen 2 de ‘Parceiros’ de . Músicas Urbanas: Se disputarán el premio los trabajos de Cruz Cafuné por ‘blu€s (d€lux€)’, Quevedo por ‘Buenas noches’ y Resonance por ‘Valediction’.

Se disputarán el premio los trabajos de por ‘blu€s (d€lux€)’, por ‘Buenas noches’ y por ‘Valediction’. Mejor Disco de Jazz : El jurado seleccionó los trabajos de Alexis Alonso y Jorge Pardo, Carlos Meneses, y el trío formado por JC. Machado, JM. Méndez y Augusto Báez.

: El jurado seleccionó los trabajos de Alexis Alonso y Jorge Pardo, Carlos Meneses, y el trío formado por JC. Machado, JM. Méndez y Augusto Báez. Mejor Disco de Rock : Baldosa, Naife y Said Muti optan a ganar en esta categoría.

: Baldosa, Naife y Said Muti optan a ganar en esta categoría. Mejor Disco de Músicas de Raíz : Abora Project, Julia Rodríguez y Tabaiba compiten en esta categoría.

: Abora Project, Julia Rodríguez y Tabaiba compiten en esta categoría. Artista Revelación : Las candidatas son Julia Rodríguez, Naife y Nia.

: Las candidatas son Julia Rodríguez, Naife y Nia. Mejor Labor en Músicas Clásicas : Esta categoría se dirimirá entre Laura Vega, la Orquesta Universitaria Maestro Valle y la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria.

: Esta categoría se dirimirá entre Laura Vega, la Orquesta Universitaria Maestro Valle y la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria. Mejor Labor de Difusión : Se lo disputarán la editorial ‘Los ochenta pasan factura’, ‘Musicafé Podscast’ y el programa ‘Somos 8’ de Televisión Española en Canarias.

: Se lo disputarán la editorial ‘Los ochenta pasan factura’, ‘Musicafé Podscast’ y el programa ‘Somos 8’ de Televisión Española en Canarias. Mejor Programación Musical Canaria : Deberá dirimirse entre la oferta impulsada por festivales como el Herofest de El Hierro y LPA Beer & Music Festival, así como el Teatro Leal de La Laguna.

: Deberá dirimirse entre la oferta impulsada por festivales como el Herofest de El Hierro y LPA Beer & Music Festival, así como el Teatro Leal de La Laguna. Mejor Estudio de Grabación : Gromer Records, Jesiisma y Superstereo Recording Studio.

: Gromer Records, Jesiisma y Superstereo Recording Studio. Mejor Técnico de Sonido : Alberto ‘Naranja’ Méndez, Hilario Benítez y Juan Jesús Guedes (Ñoki).

: Alberto ‘Naranja’ Méndez, Hilario Benítez y Juan Jesús Guedes (Ñoki). Mejor Diseño : Adrián M. Ferrer y Rubén Acosta por ‘El Porvenir’ de Ale Acosta, a Ariana Pérez por ‘Lo que tengo que contar’ de Laura Henríquez y a Carlos Arocha por ‘Criminales del sueño’, de Said Muti.

: Adrián M. Ferrer y Rubén Acosta por ‘El Porvenir’ de Ale Acosta, a Ariana Pérez por ‘Lo que tengo que contar’ de Laura Henríquez y a Carlos Arocha por ‘Criminales del sueño’, de Said Muti. Mejor Videoclip : Alejandro González por ‘Ya no volveré a llorar por ti’, de Rockaria, Maite Artajo por ‘Marioneta de la luna ft. Fabiola’ de Julia Rodríguez, y Said Muti y Alejandro González por ‘Tu puñal en la espalda’, de Said Muti.

: Alejandro González por ‘Ya no volveré a llorar por ti’, de Rockaria, Maite Artajo por ‘Marioneta de la luna ft. Fabiola’ de Julia Rodríguez, y Said Muti y Alejandro González por ‘Tu puñal en la espalda’, de Said Muti. Premio de Honor: El timplista majorero Domingo Rodríguez, ‘El Colorao’.

418 inscripciones

Con un total de 418 inscripciones iniciales los Premios Canarios de la Música se consolidan como la principal cita anual que reconoce el talento y la pujanza de la industria musical del Archipiélago. En total se registraron 76 propuestas a Mejor Canción del Año, 19 a Mejor Disco de Pop, 14 de Rock, 11 de Jazz, 13 de Músicas Urbanas, 8 de Músicas de Raíz, 31 a Artista Revelación, 64 a Mejor Videoclip, 16 al mejor Estudio de Grabación, 9 a la mejor Programación Músical, 17 al Técnico de Sonido, 18 a la mejor Labor de Difusión y 9 a la Mejor Labor en Músicas Clásicas.

