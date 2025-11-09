El Gáldar de Gran Canaria se imponen 23-28 tras una segunda parte decisiva y ascienden hasta la cuarta posición en la tabla

El Gáldar de Gran Canaria logra una valiosa victoria en Lalín / Balonmano Gáldar

En la octava jornada de la Primera División Nacional de balonmano, grupo A, el Gáldar de Gran Canaria logró un trabajado triunfo en su visita al Lalín (23-28). Se trajo de tieeras gallegas una victoria que les consolida entre los cuatro primeros clasificados.

En la primera parte hubo igualdad sin que ninguno se fuera en el marcador, y ese equilibro en el juego, se reflejó hasta el descanso (14-14).

En la segunda parte fueron los grancanarios quienes aprovecharon los espacios y con mejor puntería terminaron por sumar dos puntos muy importantes ante un batallador Lalín (23-28). Gonzalo (7), Jesús Alejandro (5) y Saulo (4) fueron los máximos goleadores del Gáldar.