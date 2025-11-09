El Gáldar de Gran Canaria logra una valiosa victoria en Lalín

El Gáldar de Gran Canaria se imponen 23-28 tras una segunda parte decisiva y ascienden hasta la cuarta posición en la tabla
En la octava jornada de la Primera División Nacional de balonmano, grupo A, el Gáldar de Gran Canaria logró un trabajado triunfo en su visita al Lalín (23-28). Se trajo de tieeras gallegas una victoria que les consolida entre los cuatro primeros clasificados.
En la primera parte hubo igualdad sin que ninguno se fuera en el marcador, y ese equilibro en el juego, se reflejó hasta el descanso (14-14).
En la segunda parte fueron los grancanarios quienes aprovecharon los espacios y con mejor puntería terminaron por sumar dos puntos muy importantes ante un batallador Lalín (23-28). Gonzalo (7), Jesús Alejandro (5) y Saulo (4) fueron los máximos goleadores del Gáldar.