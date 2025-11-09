ES NOTICIA

Directo
InicioDeportesBalonmano

El Gáldar de Gran Canaria logra una valiosa victoria en Lalín

RTVC
RTVC

El Gáldar de Gran Canaria se imponen 23-28 tras una segunda parte decisiva y ascienden hasta la cuarta posición en la tabla

El Gáldar de Gran Canaria logra una valiosa victoria en Lalín / Balonmano Gáldar

En la octava jornada de la Primera División Nacional de balonmano, grupo A, el Gáldar de Gran Canaria logró un trabajado triunfo en su visita al Lalín (23-28). Se trajo de tieeras gallegas una victoria que les consolida entre los cuatro primeros clasificados.

En la primera parte hubo igualdad sin que ninguno se fuera en el marcador, y ese equilibro en el juego, se reflejó hasta el descanso (14-14).

En la segunda parte fueron los grancanarios quienes aprovecharon los espacios y con mejor puntería terminaron por sumar dos puntos muy importantes ante un batallador Lalín (23-28). Gonzalo (7), Jesús Alejandro (5) y Saulo (4) fueron los máximos goleadores del Gáldar.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

3-1 | Las Palmas remonta al líder, el Racing Santander

El Festival Arena Negra pone el broche final a un fin de semana de música en directo con 34.000 asistentes

Morat reúne a más de 12.000 personas en Tenerife

Rescatan a tres personas en apuros que se encontraban agarradas a una boya en la playa de Bajamar, en La Palma

Valencia CF vs Real Betis: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025