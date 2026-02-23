El Gáldar impone su solidez para superar al Reconquista en un duelo igualado

El Gáldar se hace fuerte en casa en un partido condicionado por los errores para sumar dos puntos clave tras ganar por 33-31 al Reconquista

El Balonmano Gáldar Gran Canaria volvió a demostrar su fortaleza como local al imponerse por 33-31 al Reconquista de Vigo en un encuentro muy equilibrado y marcado por las imprecisiones de ambos conjuntos.

La primera mitad estuvo dominada por la igualdad. Ninguno de los dos equipos logró abrir diferencias significativas en el marcador y el intercambio de goles fue constante. Además, la cancha, resbaladiza durante todo el choque, obligó a los galdenses a reducir el ritmo de circulación y a modificar su estilo habitual en el Juan Vega Mateos. El partido se marchó al descanso con empate a 15, reflejo de la paridad vivida sobre la pista.

En la segunda parte, el conjunto vigués consiguió ponerse por delante en varios tramos, aprovechando las pérdidas de balón del conjunto local. Sin embargo, el Gáldar mantuvo la calma en los momentos decisivos. La solidez colectiva y una mejor gestión de las posesiones en el tramo final permitieron a los de Aday Sánchez recuperar la iniciativa y cerrar el choque con el definitivo 33-31.

Con este triunfo, el Balonmano Gáldar Gran Canaria se instala en la sexta posición de la tabla. El próximo fin de semana visitará al Saeplast Cañiza, colista de la clasificación y necesitado de sumar de dos en dos para mantenerse en la pelea por la permanencia.