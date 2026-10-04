El Consistorio galdense denuncia que el velero permanece varado desde el pasado jueves sin que se haya materializado ninguna operación de retirada, remolque o rescate de la embarcación

Velero varado en la costa de Gáldar, Gran Canaria. Imagen Ayuntamiento de Gáldar

El Ayuntamiento de Gáldar ha remitido un escrito urgente a la Capitanía Marítima de Las Palmas para solicitar explicaciones sobre la falta de actuación ante la situación de riesgo que atraviesa el velero denominado ‘Pepper Sauce’, que desde el pasado jueves 1 de octubre, en torno a las 16:00 horas, permanece desplazado contra la costa galdense, muy próximo al litoral y al refugio pesquero de Sardina.

Según la información disponible por el Consistorio, hasta la fecha no se ha materializado ninguna operación de retirada, remolque o rescate de la embarcación. El velero continúa sometido a la acción continuada del oleaje y golpeando contra la costa, lo que hace prever un progresivo deterioro de su estructura y eleva de forma significativa el riesgo de hundimiento en una zona especialmente sensible por su proximidad a la costa y a las instalaciones y actividad del citado refugio pesquero.

Situación de especial gravedad

El Ayuntamiento de Gáldar considera en un comunicado que la situación reviste una especial gravedad, tanto por los posibles riesgos para la seguridad marítima y de las personas como por las eventuales consecuencias medioambientales que podrían derivarse de un hundimiento, incluida la posible liberación de combustible u otros elementos contaminantes o restos de la propia embarcación.

Por ello, el Consistorio ha solicitado a la Capitanía Marítima que, con carácter urgente, informe sobre las razones por las que hasta el momento no se ha efectuado la retirada o rescate del velero y, en particular, sobre las actuaciones realizadas o previstas, la identificación del responsable de la embarcación y, en su caso, las medidas requeridas al armador, propietario o entidad aseguradora.

Asimismo, el Ayuntamiento interesa que se valore de manera inmediata la adopción de las medidas que procedan para evitar el hundimiento de la embarcación o, de no resultar técnicamente posible su recuperación, minimizar los riesgos para la navegación, la seguridad de las personas, el medio marino, la costa y el entorno del refugio pesquero de Sardina.