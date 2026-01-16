El Gáldar afronta en Pontevedra uno de los retos más exigentes del curso ante el Valinox Novás tras arrancar 2026 con victoria

El Gáldar viaja a O Rosal para medirse al líder Valinox Novás / Balonmano Gáldar

El Balonmano Gáldar Gran Canaria se desplazará este sábado, 17 de enero, hasta Pontevedra (Galicia) para enfrentarse al Valinox Novás en el Pabellón Municipal de O Rosal, a partir de las 16:00 (hora canaria), en el encuentro correspondiente a la jornada 17 del Grupo A de la Primera Nacional. Será una prueba de máxima exigencia para el conjunto galdense ante el líder indiscutible de la competición.

El conjunto pontevedrés llega a la cita en un momento inmejorable. Los de Guillermo Artime encabezan la clasificación con pleno de victorias, 16 triunfos en 16 jornadas y 32 puntos de 32 posibles. Su fortaleza se basa en una plantilla muy completa y equilibrada, con jugadores de gran nivel en todas las líneas. Destaca especialmente su máximo goleador, el extremo izquierdo Diego Prada, autor de 98 tantos, además de otros nombres propios como Bruno Vázquez o Pedro Augusto Teles, piezas clave en el engranaje del conjunto gallego.

Así llega el Gáldar al partido

Por su parte, el Balonmano Gáldar Gran Canaria viajará a O Rosal con la moral alta tras haber sumado una victoria importantísima en casa ante el Bueu Atlético Balonmano, con la que inició el año 2026 sumando de dos y reforzando su confianza de cara a esta exigente salida. Con un partido aún pendiente de disputar, los galdenses continúan trabajando para mantener la regularidad y competir al máximo nivel ante cualquier rival.

Para plantar cara al líder, los de Aday Sánchez deberán mostrar una gran disciplina defensiva, controlar el ritmo del partido y ser muy efectivos en ataque, minimizando errores ante un equipo que castiga con dureza cualquier concesión. El choque se presenta como una oportunidad para medir el crecimiento del conjunto galdense y demostrar su capacidad para competir de tú a tú frente a uno de los grandes favoritos al ascenso.

El encuentro promete intensidad, exigencia máxima y un alto nivel de balonmano en una de las pistas más complicadas del grupo, en un nuevo desafío para el Balonmano Gáldar Gran Canaria en este inicio de la segunda vuelta.