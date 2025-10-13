ES NOTICIA

Galería de los tesoros submarinos de Las Canteras: lo mejor de Fotosub LPGC 2025

Arturo Telle, Tanausú Motas y Bruno Hernández son los mejores fotógrafos de la modalidad Open Fotosub, en una edición muy disputada por la calidad y originalidad de las imágenes de los fondos de Las Canteras

Un sorprendente caballito de mar africano, la serpenteante e icónica carmelita, una cría de angelote, el pequeño micromelo, un singular caracol burbuja, un pez lagarto, una anguila lápiz, un pejeverde, verongias con sus increíbles formas tubulares, un cerianto, rascacios, chocos, pulpos, una morena… Estas especies, que habitan en los fondos de la principal playa de Las Palmas de Gran Canaria, Las Canteras, se han convertido en modelos improvisados para las mejores imágenes del Fotosub 2025. Aquí las ganadoras de este año:

Palmarés Open Fotosub:

1º Arturo Telle Thiemann – Davinia Hernández Reyes

Palmarés Open Fotosub: 1º Arturo Telle Thiemann - Davinia Hernández Reyes
2º Tanausú Motas García – Yolanda García Fernández

Palmarés Open Fotosub:2º Tanausú Motas García – Yolanda García Fernández
3º Bruno Hernández Medina – Elena Machado Cruz

Palmarés Open Fotosub:3º Bruno Hernández Medina – Elena Machado Cruz
Palmarés Fotosub nocturno:

1º Juan Antonio Carballo – María Belén Caro

Palmarés Fotosub nocturno:1º Juan Antonio Carballo – María Belén Caro
2º Bruno Hernández Medina – Elena Machado Cruz

Palmarés Fotosub nocturno:2º Bruno Hernández Medina – Elena Machado Cruz
3º Arturo Telle Thiemann – Davinia Hernández Reyes

Palmarés Fotosub nocturno:3º Arturo Telle Thiemann - Davinia Hernández Reyes
Palmarés Cazafotosub:

1º Ángel Trujillo

Palmarés Cazafotosub:1º Ángel Trujillo
2º Belén Caro, actual campeona de España

Palmarés Cazafotosub:2º Belén Caro, actual campeona de España
3º Ruymán Escuela

Palmarés Cazafotosub:3º Ruymán Escuela
