Arturo Telle, Tanausú Motas y Bruno Hernández son los mejores fotógrafos de la modalidad Open Fotosub, en una edición muy disputada por la calidad y originalidad de las imágenes de los fondos de Las Canteras

Un sorprendente caballito de mar africano, la serpenteante e icónica carmelita, una cría de angelote, el pequeño micromelo, un singular caracol burbuja, un pez lagarto, una anguila lápiz, un pejeverde, verongias con sus increíbles formas tubulares, un cerianto, rascacios, chocos, pulpos, una morena… Estas especies, que habitan en los fondos de la principal playa de Las Palmas de Gran Canaria, Las Canteras, se han convertido en modelos improvisados para las mejores imágenes del Fotosub 2025. Aquí las ganadoras de este año:

Palmarés Open Fotosub:

1º Arturo Telle Thiemann – Davinia Hernández Reyes



































2º Tanausú Motas García – Yolanda García Fernández

3º Bruno Hernández Medina – Elena Machado Cruz

Palmarés Fotosub nocturno:

1º Juan Antonio Carballo – María Belén Caro

2º Bruno Hernández Medina – Elena Machado Cruz

3º Arturo Telle Thiemann – Davinia Hernández Reyes

Palmarés Cazafotosub:

1º Ángel Trujillo

2º Belén Caro, actual campeona de España

3º Ruymán Escuela