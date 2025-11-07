Ganadores de la 360º The Challenge Gran Canaria 2025

José Bordón se convierte en el primer canario en ganar esta prueba y la suiza Anita Lehmann lidera la clasificación entre las mujeres

José Bordón, Sébastien Raichon y Dave Phillips en la línea de meta

El grancanario José Bordón ha conseguido esta mañana la victoria de la 360º The Challenge Gran Canaria, convirtiéndose en el primer canario en inscribir su nombre en el palmarés de la prueba que este año celebra su décima edición. El francés Sébastien Raichon, máximo favorito a la victoria, y el británico Dave Phillips cruzaron juntos la meta en segunda y tercera posición después de 222 kilómetros y más de 10.000 metros positivos.

Bordón aprovecha los errores

La victoria se decidió en el barranco de Chira, en el kilómetro 190 de la prueba y con tan sólo 30 kilómetros hasta la meta situada en el municipio de Tejeda. Los participantes de la carrera, que tienen que tener conocimientos de orientación puesto que no está balizada, se van guiando por un trazado que llevan en sus GPS para seguir la senda.

Ya de madrugada, Álvaro Santana, quien lideraba la prueba tras el abandono de Cristian Guerra en Tasarte, se salía del trazado y se perdía, cediendo más de tres horas. Detrás, Raichon y Phillips corrían la misma suerte y se salían del recorrido. Bordón, que consiguió seguir el camino marcado, aprovechó esta situación para adelantarlos y llegar a la última base de vida, situada en Cercados de Araña en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en primera posición con 17 minutos de ventaja con respecto al francés y el británico.

El corredor del municipio de Agüimes consiguió mantener un ritmo alto durante los últimos 20 kilómetros hasta cruzar la meta con un tiempo de 40 minutos, 47 minutos y 55 segundos. A media hora llegaron a la línea de meta Sébastien Raichon y Dave Phillips, quienes marcaron el mismo tiempo.

El croata Nenad Ostojić, quien fue de menos a más durante toda la prueba, finalizó cuarto y el grancanario Álvaro Santana en quinta posición después de perder tres horas en el barranco de Chira, uno de los puntos clave de esta décima edición de la 360º The Challenge Gran Canaria.

El canario jugó sus cartas hasta el final

José Bordón indicó al finalizar la prueba: “Tenía claro que desde el principio tenía que seguir mi ritmo porque sabía que era una zona muy rápida y la carrera iba a ser muy larga, era consciente de que esos ritmos al principio de carrera no me interesaban”. “Eso hizo que cuando en los últimos kilómetros me encontré a tres perdidos, intenté darles algunas indicaciones pero no me entendieron, y ya hasta la meta”, añadió.

Bordón incluso jugó con la psicología y en los últimos kilómetros decidió apagar el frontal, guiarse por la luz de la luna llena, de manera que así los perseguidores no tuvieran su referencia. “Yo los veía a ellos, pero ellos a mi no me veían; quizás ellos a lo mejor en ese momento piensan que estaba muy lejos y no intentaban atacarme”, explicó a la llegada.

Competencia femenina

La 360º The Challenge Gran Canaria continúa. Anita Lehmann se mantiene en el liderato entre las mujeres al paso por Mogán, por delante de las grancanarias Nira Castro y Guacimara Suárez que son segunda y tercera, respectivamente. La italiana Marina Plavan es cuarta y la suiza Stephanie Straub quinta.

Las mujeres se enfrentan ahora a la última parte del recorrido entre Mogán y Tejeda, con el paso por Cercados de Araña en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, donde está situada la quinta y última base de vida en la que se puede avituallar y descansar antes de afrontar los últimos kilómetros.