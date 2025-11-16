ES NOTICIA

Directo
InicioDeportesAtletismo

Los ganadores de la XI Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife

RTVC
RTVC

En la Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife de 21k ganaron Francisco Cabrera y Melina Alonso y en la de 8k y Raúl González y Maria Freij

Los corredores de la Media Maratón de Santa Cruz de Tenerife

Francisco Cabrera y Melina Alonso se impusieron este domingo en la XI Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife en la carrera de 21 kilómetros, una prueba que reunió a más de 4.000 corredores y que contó también con una carrera de 8 kilómetros, en la que ganaron Raúl González y María Freij.

La competición, homologada por la Real Federación Española de Atletismo, comenzó a las 9:00 horas y registró participación de atletas de más de 50 países, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los ganadores y ganadoras

En la distancia de 21 kilómetros, Francisco Cabrera ganó con un tiempo de 1:08:26, seguido de Peter Santagati, mientras que Melina Alonso se impuso con 1:21:33 por delante de Marta Arnay.

La prueba de 8 kilómetros, Raul González venció con 25:26 por delante de César Hernández y Cristian Pulido. En categoría femenina, María Freij logró un tiempo de 29:06, que supuso un nuevo récord de la distancia, por delante de Raquel García e Irene Lorenzo.

Participación inclusiva

La organización ha destacado el carácter inclusivo del evento, en el que también compitieron deportistas con handbike y silla de ruedas.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El CD Tenerife Femenino B firma una remontada en Lleida

La meteorología adversa en el Aeropuerto de Lanzarote provoca el desvío de siete vuelos

Un hombre grave tras haber sido agredido con un cuchillo en una reyerta en Lanzarote

2-2 | El Costa Adeje Tenerife empata en el Heliodoro ante el Granada CF

El sector vitivinícola palmero estudia la fragilidad de suelos volcánicos

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025