Los ganadores de la XI Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife

En la Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife de 21k ganaron Francisco Cabrera y Melina Alonso y en la de 8k y Raúl González y Maria Freij

Los corredores de la Media Maratón de Santa Cruz de Tenerife

Francisco Cabrera y Melina Alonso se impusieron este domingo en la XI Media Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife en la carrera de 21 kilómetros, una prueba que reunió a más de 4.000 corredores y que contó también con una carrera de 8 kilómetros, en la que ganaron Raúl González y María Freij.

La competición, homologada por la Real Federación Española de Atletismo, comenzó a las 9:00 horas y registró participación de atletas de más de 50 países, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los ganadores y ganadoras

En la distancia de 21 kilómetros, Francisco Cabrera ganó con un tiempo de 1:08:26, seguido de Peter Santagati, mientras que Melina Alonso se impuso con 1:21:33 por delante de Marta Arnay.

La prueba de 8 kilómetros, Raul González venció con 25:26 por delante de César Hernández y Cristian Pulido. En categoría femenina, María Freij logró un tiempo de 29:06, que supuso un nuevo récord de la distancia, por delante de Raquel García e Irene Lorenzo.

Participación inclusiva

La organización ha destacado el carácter inclusivo del evento, en el que también compitieron deportistas con handbike y silla de ruedas.