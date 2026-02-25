El presidente de la CEOE, Garamendi, advierte que limitar la compra de vivienda no aumentará la oferta

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado este miércoles que recortar el mercado de la vivienda con normas que limiten su compra, como la medida que estudia el Gobierno de Canarias para restringir la adquisición de inmuebles por extranjeros no residentes, no hará que haya más viviendas disponibles.

Garamendi explicó que este tipo de restricciones solo recorta el espacio del mercado, en lugar de fomentar una política de vivienda eficaz, y calificó estas medidas como un “fracaso” de las políticas habitacionales de todos los niveles de gobierno.

El empresario destacó que Canarias es una región especialmente atractiva para compradores europeos y que limitar su acceso al mercado inmobiliario supone reducir la oferta cuando efectivamente existe demanda.

Garamendi alerta sobre restricciones a compradores extranjeros. Europa Press

Impacto positivo en el comercio

Además, apuntó que los ciudadanos locales tampoco quieren alquilar bajo las condiciones planteadas actualmente por las administraciones, debido a inseguridad legal y otros factores, como la denominada “ley de los okupas”. Según Garamendi, abrir el mercado de forma ordenada permitiría ampliar la oferta y dinamizar la actividad económica.

Por último, Garamendi subrayó que los compradores extranjeros suelen tener un alto nivel adquisitivo, lo que genera un impacto positivo en el comercio y la economía local. Recordó que en España residen actualmente cerca de 300.000 británicos, cifra que podría aumentar hasta medio millón, lo que refuerza la importancia de permitir la inversión extranjera para mantener la dinamización económica del archipiélago.