La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha señalado que Canarias aumentarán en 250 millones de euros el gasto por intereses de su deuda en el período entre 2022 y 2028

Fedea ha situado a Cataluña y la Comunidad Valenciana como las dos regiones que experimentarán una mayor variación en el gasto en intereses de la deuda pública durante los próximos años, pagando un incremento de más de 1.500 millones de euros. En Canarias aumentará en 250 millones de euros el gasto por intereses de su deuda.

Canarias aumentará en 250 millones de euros el gasto por intereses de su deuda. El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa

Así se recoge en la nota publicada este martes por Fedea y que ha sido elaborada por los economistas del ‘think tank’ Manuel Díaz y Carmen Marín, en la que se ofrece una previsión del gasto en intereses de las comunidades autónomas durante los próximos años.

Según estos datos, Cataluña tendrá una variación de 1.793 millones de euros en el gasto de intereses de la deuda pública en términos absolutos durante el período entre 2022 y 2028, lo que supone un incremento del 174%, mientras que el de la Comunidad Valenciana asciende a 1.565 millones, un 433%.

Le siguen en términos absolutos Andalucía (977 millones de euros); Madrid (824 millones); Castilla y León (441 millones); Galicia (408 millones), Castilla-La Mancha (398 millones); Murcia (330 millones), País Vasco (261 millones); Canarias (250 millones); Baleares (237 millones); Aragón (236 millones); Asturias (169 millones); Extremadura (153 millones); Cantabria (56 millones); Navarra (45 millones) y La Rioja (37 millones).

Triplicar los recursos

En 2022, el gasto autonómico en intereses registrado por Hacienda ascendió a 3.608 millones de euros, por lo que Fedea estima que, bajo sus supuestos, esa cifra se incrementaría hasta los 11.789 millones de euros en 2028.

«Esto supone más que triplicar los recursos que se dedicaban en 2022 a pagar los intereses de la deuda en las comunidades autónomas», advierte Fedea.

El ‘think tank’ económico lo atribuye a dos factores: el aumento de los tipos de interés al que ya se están enfrentando las haciendas autonómicas y el elevado volumen de deuda pública.