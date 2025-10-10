Gaza eleva a más de 67.000 los muertos por la ofensiva israelí

El Ministerio de Sanidad gazatí denuncia miles de víctimas desde la ruptura de la tregua de marzo

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este viernes a 67.211 los palestinos muertos y a 169.961 los heridos por la ofensiva de Israel contra el enclave desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

Palestinos rezan junto a los cadáveres de varias personas asesinadas en Gaza | Omar Ashtawy / APA Images via ZUMA / DPA

El anuncio se produce poco después de que el Ejército israelí confirmara la entrada en vigor de un nuevo alto el fuego. Tregua pactada en torno a la propuesta impulsada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Miles de víctimas y hospitales colapsados

El Ministerio de Sanidad gazatí informó que 17 muertos y 71 heridos fueron trasladados durante el último día a los pocos hospitales aún operativos. Sin embargo, advirtió de que muchos cuerpos permanecen bajo los escombros o en las calles.

Señalan también que 2.615 palestinos han muerto y 19.182 han resultado heridos tras ser tiroteados por las tropas israelíes cuando intentaban acceder a ayuda humanitaria.

El ministerio detalló además que, desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto el fuego alcanzado en enero con Hamás y reanudó su ofensiva, han fallecido 13.598 palestinos y 57.849 han resultado heridos.