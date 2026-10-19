La mejora meteorológica permite rebajar la emergencia tras más de un millar de rescates, aunque se mantiene la vigilancia en La Safor y la Marina Alta

La Generalitat ha levantado el confinamiento en los ocho municipios de la Comunitat Valenciana, donde estaba aún vigente esta medida por la dana, que ha obligado a efectuar más de un millar de rescates este lunes. Y que se va a desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la mejora de la situación.

Varios camiones atrapados en una zona inundada en la N332, a las afueras de Gandía, este lunes. EFE/Manuel Bruque

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha explicado tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que finaliza el confinamiento que seguía vigente. Concretamente en los municipios de Bellreguard, Piles, Miramar, Oliva y Daimús, en el litoral sur de Valencia. También en Xàbia, Pego y Els Poblets, en el litoral norte de Alicante.

Ha señalado que la mejora meteorológica y del temporal marítimo, donde se ha pasado de olas de 4 metros a olas de 50 o 60 centímetros, ha llevado a tomar estas decisiones. También ha explicado que se mantienen dos albergues, uno en Xàbia (Alicante) y otro en Oliva (Valencia). Para quienes no hayan podido regresar a sus casas.

Más de un millar de rescates

El conseller ha indicado que este martes habrá un dispositivo aéreo por si pudiera ser necesario algún rescate, aunque ya no se está recibiendo ninguna llamada de personas que estén en tejados o en zonas de riesgo que necesiten ser rescatadas, y que un dispositivo de drones trabajará durante esta noche en la atención a las emergencias.

Ha detallado que durante este lunes se ha producido más de un millar de rescates, tanto con medios aéreos como terrestres, y ha explicado que ante la «ostensible» mejora meteorológica se ha decidido desmovilizar la UME y pasar a la situación 1 de emergencias, en la que están vigilando las comarcas de La Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante).

Los caudales disminuyen

Preguntado sobre si preocupa que se pueda desbordar algún río, el conseller ha señalado que las Confederaciones Hidrográficas presentes en el Cecopi les han comunicado que están disminuyendo los caudales lentamente y que el único problema está en algunos municipios de la zona marítima, donde todavía no se puede desaguar al mar.

Valderrama ha precisado que el 112 ha gestionado un total de 1.713 incidentes relacionados con la dana Adam, de ellos 1.202 en la provincia de Valencia y 492 en la de Alicante y 19 en la de Castellón.

Aviso naranja en Alicante

Ha destacado el trabajo de todos los profesionales en este episodio ha dejado lluvias de más de 700 litros por metro cuadrado, «la tercera lluvia más intensa» en la Comunitat Valenciana, y ha agradecido a la ciudadanía que haya seguido las recomendaciones

El conseller ha recordado que a partir de las 9 de esta noche y hasta las 3 de la madrugada hay un aviso naranja en el litoral sur de la provincia de Alicante por lluvias de 40 litros por metro cuadrado en una hora y 80 litros por metro cuadrado aproximadamente en 12 horas y ha pedido estar a la evolución de las lluvias.