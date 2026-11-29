Viajaban cuatro mujeres y dos menores. Una persona ha tenido que ser trasladada al hospital tras recibir asistencia sanitaria en el puerto

Un nuevo cayuco, el segundo de este domingo, ha llegado al puerto de la Restinga, en la isla de El Hierro, con 42 personas a bordo tras seis de navegación desde Senegal. EFE/ Gelmert Finol

Un cayuco con 42 personas a bordo ha llegado este domingo al puerto de La Restinga, en El Hierro. La embarcación, que constituye la segunda llegada de este tipo registrada durante la jornada, había partido desde Senegal y llevaba seis días de navegación.

La Guardia Civil comunicó su localización sobre las 14:35 horas, cuando se encontraba a unos 24 kilómetros del puerto herreño. Tras recibir el aviso, el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó al helicóptero Helimer 204, que confirmó la presencia de la embarcación.

Un nuevo cayuco, el segundo de este domingo, ha llegado al puerto de la Restinga, en la isla de El Hierro, con 42 personas a bordo tras seis de navegación desde Senegal. EFE/ Gelmert Finol

Posteriormente, la salvamar Navia se dirigió hasta el cayuco y lo acompañó durante el trayecto hasta el recinto portuario.

A bordo viajaban 42 personas, entre ellas cuatro mujeres y dos menores, todas de origen mauritano y senegalés.

Una vez en el puerto, los ocupantes recibieron asistencia sanitaria por parte del dispositivo desplegado en la zona. Tras la valoración inicial, la Unidad Militar de Emergencias (UME) trasladó a una de las personas al hospital.